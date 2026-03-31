Beaucoup plantent leurs tomates trop tôt - Voici le meilleur moment selon votre région

Pour une récolte abondante de tomates, le timing est primordial. Voici quand commencer vos plantations de tomates

Dès le début du printemps, tous les jardiniers ont hâte de commencer leurs plantations et leur potager. Mais attention, toutes les cultures ne supportent pas la fraîcheur matinale du début du printemps. Les tomates, par exemple, aiment la chaleur et le soleil. Si vous les plantez trop tôt, elles peuvent être endommagées par les gelées tardives. Ne vous précipitez donc pas, vous risqueriez de les abîmer, voir même de faire mourir vos plants.

Les plants de tomates sont en effet très sensibles au froid. Un léger gel peut leur être fatal et des températures inférieures à 10 degrés peuvent empêcher leur bon développement. La règle générale conseille de planter les tomates une fois tout risque de gel écarté. Attendez donc que les températures remontent et que le sol se maintienne au-dessus de 16 °C. La période idéale va donc dépendre de votre région, mais aussi de la météo. Ainsi, si vous habitez Marseille, Lille ou Paris, le bon moment ne sera pas le même.

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En France, les premières zones où vous allez pouvoir commencer les plantations de tomates sont sans conteste les régions du Sud. Elles bénéficient des conditions climatiques les plus douces au début du printemps. Si vous avez fait vos semis de tomates entre mi-février et fin mars, vous pourrez commencer à planter vos tomates dès le mois d'avril. A cette période, les dernières gelées sont derrières vous normalement. Les jardiniers de ces régions ont un autre avantage. Il peuvent continuer leurs semis jusqu'à mai pour une plantation tardive début juillet, et ainsi récolter des tomates jusqu'en octobre. Grâce au soleil, les tomates seront bien rouge, avec un bon goût sucré.

Au contraire, les dernières zones géographiques à pouvoir planter leurs tomates sont celles situées au Nord, à l'Est mais aussi les zones à plus de 500 mètres d'altitude. Ces dernières vont devoir attendre encore un peu, le climat étant bien plus frais et les risques de gelées tardives plus fréquents. Les semis ne doivent pas se faire avant mi-mars, voire début avril, et ils sont possibles jusqu'à fin mai. Pour la mise en terre, ne vous précipitez surtout pas dans ces régions, et attendez au moins la mi-mai, voire début juin car des gelées sont encore possibles avant. Vérifiez toujours les conditions météo avant de vous lancer.

Enfin, si vous habitez la région parisienne, le Centre ou sur la côte atlantique, il faut absolument attendre après les Saints de Glace (les 11, 12, 13 mai) pour commencer vos plantations. Ainsi, le moment idéal pour vos semis débute mi-mars et finit fin avril. Vous êtes parfaitement dans les temps si vous n'avez pas encore commencé. Ainsi, vous pourrez mettre vos plants de tomates en pleine terre entre mi-mai et mi-juin.