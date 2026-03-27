C'est la nouvelle super-plante des jardins : ceux qui la cultivent déjà disent qu'elle vaut de l'or

Et si c'était la nouvelle star des jardins ? Facile à cultiver et très productive en fruits, elle séduit de nombreux jardiniers.

Connaissez-vous la chayote ? Si vous êtes allé en Amérique centrale, vous l'avez sans doute découvert en cuisine. C'était effectivement l'un des légumes préférés des Mayas et Aztèques avant l'arrivée des conquistadors. Et il est loin d'avoir disparu ! On en trouve un peu partout puisqu'on la nomme christophine aux Antilles, chouchou à La Réunion ou encore mirliton à Haïti. Signe de son succès...

Ce qu'on l'ignore davantage, c'est qu'il est aussi tout à fait possible de le faire pousser chez nous. La plante grimpante qui abrite ce légume de la famille des cucurbitacées séduit de plus en plus de jardiniers français par ses atouts exceptionnels.

Et pour cause ! Sa culture ne demande pratiquement aucun effort particulier tout en offrant des rendements spectaculaires. Autre avantage, la chayote n'a quasiment aucun prédateur connu en Europe. Très peu de parasites mais aussi très peu de maladies, ce qui réduit les traitements et efforts du jardinier...

Le véritable trésor de la chayote réside surtout dans sa productivité phénoménale. Avec le bon arrosage, un seul pied de chayote peut donner entre 50 et 100 fruits, soit tout de suite plusieurs kilogrammes.

La culture est très simple : vous pouvez tout simplement vous procurer un fruit mûr dans un magasin bio ou chez votre primeur pour faire votre propre germination. Mouillez le fruit et placez-le dans une boîte hermétique ou laissez le au soleil, par exemple dans une véranda bien ensoleillée. Une fois germée, il ne reste plus qu'à le mettre en pot dans un peu de terreau.

Si vous pouvez débuter dès la fin mars dans le Sud de la France, ailleurs, la plantation en pleine terre n'interviendra après les Saints de Glace, début juin, lorsque tout risque de gel est écarté et que le sol est déjà bien réchauffé. Attention, c'est important car la chayote ne supporte aucun gel ! La plante est grimpante, ce qui veut dire qu'il lui fauda une clôture, un support de pergola ou un treillage pour s'épanouir.

La chayote ne présente ensuite pas de soin si ce n'est de l'eau ! Elle est très gourmande en eau, surtout à l'approche de l'été. Il n'y a ensuite plus qu'à récolter à la fin de l'été. Les fruits doivent être fermes et bien brillants au moment de la récolte mais peuvent se conserver plusieurs semaines dans un endroit sombre, frais et sec. Un peu comme nos bonnes vieilles pommes de terre...

En cuisine, la chayote sert à tout ! Elle se déguste crue, râpée avec quelques herbes ou surtout cuite : en gratin, purée, soupe, vapeur... Tout lui va avec un goût proche de la courgette ou de la pomme de terre justement ! Mais ce n'est pas tout. Les jeunes pousses sont aussi comestibles et pourront rappeler les épinards. Et en plus, c'est bon pour nous, puisque peu calorique, riche en fibres et en vitamine C. Quand on vous dit que ça vaut de l'or...