C'est le pire moment pour tondre votre pelouse, voici comment éviter de l'abîmer pour de bon

Beaucoup l'ignorent, mais tondre au mauvais moment peut vraiment abîmer la pelouse.

Tondre régulièrement est essentiel pour avoir une belle pelouse dense et résistante. Pour de nombreux jardiniers, c'est un geste simple et anodin. Pourtant, beaucoup font la même erreur et ne tiennent pas compte du bon moment pour le faire. Si tondre est important, cela ne sert à rien si vous le faites au mauvais moment ! Vous risquez alors de vous retrouver avec un gazon en mauvaise santé. Le moment choisi pour passer la tondeuse peut vraiment faire toute la différence entre un gazon dense et verdoyant… ou une pelouse jaunie et fragilisée.

Un des principaux ennemis de votre pelouse, c'est la chaleur ! Tondre en plein milieu de la journée, lorsque le soleil est au zénith, est une très mauvaise idée. Sortir la tondeuse aux heures les plus chaudes de la journée peut causer un stress inutile au gazon, surtout en plein été. À ce moment-là, les brins d'herbe sont déjà soumis à un stress hydrique important. En les coupant, vous accentuez leur fragilité. Résultat : les extrémités jaunissent, l'herbe sèche plus vite et le gazon devient plus vulnérable aux maladies. Non seulement votre pelouse va subir des dommages, mais la tondeuse et la personne qui tond peuvent également souffrir du soleil brûlant. Attendez un moment plus frais de la journée pour tondre.

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L'autre pire moment pour tondre est quand l'herbe est mouillée après la pluie ou l'arrosage, ou au moment de la rosée du matin. La raison est simple, l'eau va alourdir les brins d'herbe qui vont se courber. Ainsi, vous aurez du mal à avoir une jolie coupe nette. Pire, la tondeuse risque d'arrachez les brins d'herbe et de rendre votre gazon plus vulnérable aux champignons et maladies. Tondre une pelouse mouillée est également très mauvais pour votre tondeuse, ca les brins d'herbe vont se coller entre eux, ce qui peut obstruer la tondeuse.

Mais alors, à quel moment faut-il tondre ? Au choix, le milieu de matinée ou la fin d'après-midi, voire le début de soirée sont les moments idéaux. La rosée s'est évaporée, et les températures sont plus fraîches. À ces moments-là, l'herbe est sèche, souple, et les conditions permettent une coupe nette sans agresser le gazon. A noter, si vous avez un système d'arrosage automatique, pensez à le stopper les jours de tonte.

Maintenant que vous connaissez le meilleur moment pour passer la tondeuse, pensez aussi à adapter la hauteur de coupe selon la saison. En été, laisser l'herbe légèrement plus haute permet de protéger le sol de l'évaporation et de conserver l'humidité. Une tonte trop courte, combinée à une mauvaise heure de passage, peut rapidement transformer votre pelouse en terrain sec et clairsemé.