Ces 10 petites bêtes sont très utiles au jardin, il ne faut surtout pas les éliminer
Ne cherchez plus à tout prix à éliminer ces insectes. Certains sont loin d'être nuisibles, ils peuvent même être de vrais alliés dans votre jardin.
Votre jardin regorge de petites bêtes en tout genre. Trop souvent, elles sont mal perçues, et le premier réflexe d'un grand nombre d'entre nous est de se dire "oh non, encore un insecte, il faut que je trouve une solution pour l'éliminer". Bonne nouvelle, nous allons vous faire gagner du temps. De nombreux insectes ne sont pas nuisibles et sont en fait des vrais trésors pour votre jardin. Alors avant de sortir les insecticides, apprenez à les connaître, et faites en des alliés.
- Le perce-oreille : mal aimé à cause de son nom et de son apparence, il est en réalité un petit insecte très utile. Il se nourrit de tout et peut vous débarrasser des pucerons, des acariens, des psylles, des cochenilles farineuses, des larves et d'autres petits nuisibles, mais aussi des champignons. Il participe donc activement à la régulation naturelle des indésirables. Vous risquez peu d'en croiser jusqu'au mois de mai. Pour le moment ils restent sous terre, mais après cette date, dès qu'il sortent la nuit, ils partent à la chasse à la nourriture. La bonne nouvelle est que avez peu de chance tomber nez à nez avec eux la journée.
- La coccinelle : elle est un redoutable prédateur de pucerons. Une seule larve peut en dévorer des centaines en quelques jours. Et en plus, les coccinelles ne sont pas difficiles, elles aiment tout type de pucerons, et elles se nourrissent aussi d'acariens. Elles sont donc un insecticide naturel particulièrement efficace.
- La chrysope : moins connue que la coccinelle, elle est pourtant tout aussi redoutable contre les pucerons. Ses larves, surnommées "lions des pucerons", en consomment en grande quantité. En revanche, une fois adultes, elles sont végétariennes et se nourrissent alors de pollen, de nectar et de miellat.
- Le carabe : ce coléoptère est très utile lui aussi au jardin car il se nourrit de nombreux insectes et ravageurs dont des limaces, larves, chenilles
- Le syrphe : il ressemble à une petite guêpe, mais est inoffensif. Les adultes pollinisent les fleurs, tandis que les larves se nourrissent de pucerons.
- L'abeille : elle est bien connue pour son rôle indispensable dans le maintien de la biodiversité et dans la pollinisation. Elle permet aux fleurs, fruits et légumes de se reproduire. Sans elle, de nombreuses cultures seraient gravement menacées.
- Le bourdon : comme l'abeille, c'est un excellent pollinisateur. Contrairement aux abeilles, ils sont actifs même par temps froid ou nuageux, ce qui les rend particulièrement précieux pour les cultures fruitières et les serres.
- Les punaises prédatrices : elles se nourrissent de nombreux insectes nuisibles, tels que les pucerons, les chenilles, les psylles, les œufs de papillons, les thrips, les acariens, les araignées rouges et bien d'autres encore
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Le cloporte : souvent confondu avec un insecte, le cloporte est en réalité un petit crustacé terrestre. Discret et totalement inoffensif, il joue un rôle essentiel dans la vie du sol. Il recycle les matières mortes (feuilles, bois en décomposition) et enrichit le sol en humus.
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Le ver de terre : c'est un acteur clé de la fertilité des sols. Il aère la terre, facilite la pénétration de l'eau et transforme les matières organiques en nutriments assimilables par les plantes.