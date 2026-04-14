Ces 10 plantes fleurissent en continu du printemps à l'été

Voici les plantes à choisir pour un jardin coloré jusqu'à la fin de l'été.

Pour un joli jardin bien fleuri toute la belle saison, il ne faut pas choisir n'importe quelles fleurs. Certaines plantes sont particulièrement généreuses et offrent une floraison longue et abondante, sans pour autant demander beaucoup d'entretien. Que vous ayez un balcon, une terrasse ou un jardin, nous vous avons sélectionné 10 plantes idéales pour profiter d'un extérieur fleuri pendant plusieurs mois.

Le dipladénia est parfait pour les terrasses et balcons. Il produit de grandes fleurs élégantes et fleurit abondamment du printemps à l'été, surtout dans un emplacement ensoleillé. Le pétunia : c'est une valeur sûre pour une floraison prolongée. Ses fleurs en trompette, souvent très colorées, apparaissent dès avril-mai et se renouvellent sans cesse jusqu'à l'été. Il est parfait en jardinière ou en suspension. © 123RF - dsandig78 Le surfinia est une variété retombante de pétunia. En suspension, il offre une véritable cascade de fleurs pendant plusieurs mois. Le lantana a une floraison longue et continue du printemps jusqu'au cœur de l'été, et souvent même jusqu'à l'automne dans les régions les plus douces de France. Ses petites fleurs regroupées en bouquets offrent des couleurs vives (jaune, orange, rose, rouge). C'est une plante qui résiste parfaitement bien à la chaleur et à la sécheresse. La gaillarde : elle fleurit tout au long de la saison, recouvrant le sol d'un tapis de fleurs rouge et jaune éclatantes. La lavande : typique du sud de la France, la lavande commence sa floraison à la fin du printemps et la prolonge en été. En plus de son parfum agréable, elle attire les abeilles et demande très peu d'eau. Le géranium : c'est une des stars des balcons français car il est à la fois robuste et il produit des fleurs en abondance, à condition d'être bien exposé au soleil et régulièrement arrosé. Le coreopsis est une plante vivace qui commence à fleurir au printemps et poursuit sa floraison tout au long de l'été. Facile à cultiver, il supporte bien la sécheresse et demande peu d'entretien. Le cosmos est idéal à semer au printemps. Il commence à fleurir rapidement et continue sans interruption jusqu'au milieu de l'été. Le bégonia est parfait pour l'ombre ou la mi-ombre. Il fleurit sans interruption du printemps jusqu'à l'été. Ses atouts : il est ultra résistant et facile à vivre. La Fifa annule des milliers de réservations pour la Coupe du monde

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Pour obtenir le meilleur résultat ne choisissez pas une seule plante, mais un mélange bien pensé de plantes précoces qui fleurissent tôt au printemps, de plantes continues comme le lantana, le géranium, ou le pétunia, mais aussi de plantes résistantes à la chaleur qui survivront aux canicules. Cette combinaison vous garantit un jardin fleuri sans interruption.