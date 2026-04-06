Mettre du bicarbonate de soude dans les pots de fleurs : pourquoi le faire en avril est une bonne idée

Bien connu pour le ménage, le bicarbonate de soude peut aussi être utile au jardin... surtout au mois d'avril.

On l'utilise désormais souvent à la maison mais le bicarbonate de soude peut-il aussi être utile dans le jardin ? Parmi les astuces qui circulent de bouche à oreille, l'utilisation du bicarbonate de soude dans les pots de fleurs revient souvent. Cette poudre blanche, présente dans toutes les cuisines, promettrait des résultats étonnants sans recourir aux produits chimiques coûteux. Mais est-ce vraiment utile et à quoi ça sert ?

Le bicarbonate agit principalement en modifiant le pH du sol et des surfaces végétales. Un sol trop acide empêche l'absorption correcte des nutriments par les racines. Saupoudrer modérément du bicarbonate permet de corriger cette acidité excessive. Cette modification du pH crée également un environnement défavorable aux champignons pathogènes. Or, avril représente un moment clé, cette période printanière plutôt humide favorise le développement de champignons sur les végétaux. Cela rend vos plantes ou vos semis de potagers vulnérables à des maladies comme le mildiou. Le bicarbonate offre ainsi une solution accessible pour protéger naturellement les plantations sans recourir aux produits chimiques coûteux. Mais comment faire ?

Pour préparer un traitement fongicide préventif, la recette est plutôt simple. On l'a testé avec le dosage suivant : une cuillère à café de bicarbonate de soude pour un litre d'eau. Pour améliorer l'accroche sur les feuilles, vous pouvez y ajouter un peu de savon, l'idéal étant un simple savon noir. Si vous n'en avez pas, un peu de liquide vaisselle peut faire l'affaire. Il ne reste plus qu'a pulvériser ce mélange via une bouteille avec spray et de répéter l'opération une fois par semaine jusqu'à la fin du mois de mai. Vous obtiendrez une bonne protection contre des maladies comme le mildiou ou la rouille sans avoir recours à la bouillie bordelaise aujourd'hui décriée pour sa teneur en cuivre.

Mais ce n'est pas tout ! Le bicarbonate peut aussi aider contre certains insectes nuisibles comme les pucerons et cochenilles. Il suffit pour cela de mélanger quelques grammes de bicarbonate avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez 5 cuillères à café dans un litre d'eau et vous obtenez un mélange naturel efficace.

Certaines précautions s'imposent néanmoins. Le bicarbonate peut endommager les fleurs, il faut donc éviter de pulvériser pendant la floraison ou viser uniquement le feuillage situé sous les fleurs. Un surdosage peut s'avérer toxique pour le sol, entraîner des carences en minéreux comme le calcium ou le magnésium. Mieux vaut donc l'utiliser à faible dose en pulvérisation, jamais en arrosage complet.