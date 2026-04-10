Gardez toujours vos coquilles d'œufs, voici les plantes qui l'adorent

Cette astuce gratuite va vous rendre bien des services au jardin.

Vous mangez des œufs toutes les semaines et jetez les coquilles à la poubelle ou au compost. Changez vos habitudes et gardez-les pour leur donner une seconde vie au jardin ou sur le balcon. Elles peuvent être précieuses pour vos plantes. Riches en calcium et en minéraux, elles peuvent devenir un allié naturel pour renforcer certaines plantes, mais aussi améliorer la qualité du sol.

Le principal atout des coquilles d'œufs réside dans leur teneur en carbonate de calcium. Ce composé aide à corriger l'acidité des sols et favorise un bon développement des racines. Si de nombreuses plantes en raffolent, attention, ce n'est pas le cas de toutes. Évitez d'en ajouter aux plantes qui préfèrent un sol acide et n'aiment pas les sols calcaires comme par exemple les rhododendrons, les camélias, les azalées, ou encore les myrtilles. Voici quelques plantes qui apprécient particulièrement ce type d'amendement naturel.

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Les plantes gourmandes en calcium en raffolent : tomates, poivrons, concombres, aubergines. Les tomates sont souvent sujettes à la "nécrose apicale" (ou cul noir), un problème lié à un manque de calcium. En ajoutant des coquilles d'œufs broyées aux pieds des plants, on limite ce risque tout en stimulant leur croissance. Les aubergines, les poivrons et les courgettes bénéficient également de cet apport. Ces légumes gourmands puisent beaucoup de nutriments dans la terre.

Vous pouvez aussi les utiliser pour les légumes feuilles comme les épinards, salades, ou blettes, mais aussi pour les crucifères comme le chou-fleur, les radis et les navets. Les coquilles d'œufs contribuent à enrichir le sol progressivement, sans recourir à des engrais chimiques. Leur décomposition lente permet une diffusion continue des minéraux, idéale pour soutenir les cultures sur la durée.

Du côté des plantes ornementales, les rosiers apprécient aussi cet apport naturel. Le calcium renforce la structure des tiges et participe à la production de fleurs plus robustes. Les hortensias, quant à eux, peuvent profiter de cet amendement pour équilibrer le sol. Attention, les coquilles d'œufs vont changer l'acidité du sol, ce qui va certainement modifier la couleur de vos hortensias.

Pour les utiliser efficacement, il est conseillé de les faire sécher puis de les réduire en poudre ou en petits éclats. Elles peuvent être mélangées directement à la terre, incorporées au compost ou déposées au pied des plantes. Avec ce geste simple, vous transformez un déchet du quotidien en ressource utile, tout en adoptant une approche plus durable du jardinage.

Mais ce n'est pas tout, les coquilles d'œufs ont un autre atout pour les jardiniers. Elles agissent comme une barrière naturelle contre certains nuisibles. Disposées en petits morceaux autour des plantes, elles peuvent dissuader limaces et escargots grâce à leur texture coupante.