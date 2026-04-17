Cette simple poudre élimine sans effort les mauvaises herbes - Tous les bons jardiniers l'utilisent après l'hiver

Arracher les mauvaises herbes ne sera plus jamais une corvée avec cette méthode facile.

Après l'hiver, les jardiniers redoutent tous cette tâche au jardin : enlever les mauvaises herbes. Cela peut être fastidieux, mais il existe des méthodes plus faciles que d'autres. Le faire au début du printemps reste le meilleur moment car le sol est encore bien humide et les mauvaises herbes s'arracheront plus facilement.

Parmi les méthodes les plus simples, le bicarbonate de soude. Cette poudre fait des miracles, mais encore faut-il savoir bien l'utiliser pour qu'elle soit efficace. Certains jardiniers ne jurent que par cette solution, et ils ont raison car elle particulièrement efficace pour éliminer les mauvaises herbes, mais aussi la mousse sur les allées et les terrasses en gravier, en dalles en pierre, en bois ou encore en tomettes. Vous pouvez également éliminer les mauvaises herbes le long des bordures. Autre avantage : ce produit se trouve partout et il coûte seulement quelques centimes.

Pas besoin d'être un jardinier expert pour éliminer les mauvaises herbes avec du bicarbonate de soude. Il suffit de saupoudrer directement la poudre sur les zones concernées, idéalement par temps sec. En quelques jours, la mousse jaunit puis disparaît, et les mauvaises herbes vont flétrir, vous n'aurez plus qu'à les enlever. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois dans l'année pour empêcher que les mauvaises herbes repoussent. On évite par contre de l'utiliser sur les pelouses et dans les massifs de fleurs, au risque de tout détruire.

Vous n'avez rien à faire de plus, il est inutile d'arroser. La rosée sera suffisante pour dissoudre la poudre. Attention, en cas de pluie, il faudra remettre du bicarbonate de soude. Quelle quantité de produit devez-vous saupoudrer ? Retenez la règle de 20 grammes par mètre carré, soit 4 cuillères à cafés rase ou une cuillère à soupe bien remplie.

Cette méthode fonctionne grâce à l'action légèrement alcaline du bicarbonate de soude. Il modifie le pH en surface, créant un environnement défavorable à la mousse et à certaines plantes indésirables. Résultat : elles se dessèchent progressivement, sans nécessiter d'efforts importants ni de produits chimiques agressifs. Cela va également limiter leur repousse.