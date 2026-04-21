Mieux que les géraniums : cette plante aux fleurs abondantes est la nouvelle star des balcons

Facile d'entretien, cette plante se plait autant au soleil qu'à la mi-ombre.

Pendant des années, les géraniums ont été parmi les plantes les plus prisées pour les jardinières de balcon. Mais ils pourraient bien bien céder leur place aujourd'hui. De plus en plus de personnes se tournent vers d'autres plantes offrant des fleurs généreuses elles aussi. Si les géraniums sont faciles d'entretien, ils peuvent paraître démodés, et beaucoup sont à la recherche de plantes plus modernes pour fleurir leurs balcon ou terrasse.

Facile à faire pousser et à entretenir, incroyablement florifère et disponible dans une multitude de couleurs, le pétunia s'impose aujourd'hui comme la nouvelle star des balcons. S'il séduit autant, c'est grâce à sa floraison exceptionnelle. Dès le printemps et jusqu'aux premières fraîcheurs de l'automne, il produit sans relâche une profusion de fleurs en forme de trompette.

On adore aussi sa large palette de couleurs. Roses, violettes, blanches, rouges ou même bicolores, les variétés sont si nombreuses qu'il est facile de créer une composition unique et très décorative. Contrairement à certaines plantes plus capricieuses, le pétunia offre un effet "waouh" immédiat, même pour les jardiniers débutants. Cette fleur est également superbe en jardinière suspendue.

Côté entretien, le pétunia ne demande pas trop de travail. Il se plait aussi bien au soleil qu'à la mi-ombre, ce qui le rend adaptable à la plupart des balcons. Un arrosage régulier, sans excès, et un peu d'engrais suffisent à maintenir sa floraison abondante. En retirant simplement les fleurs fanées de temps en temps, on stimule l'apparition de nouveaux boutons, prolongeant ainsi le spectacle pendant plusieurs mois.

Mais ne misez pas sur une seule plante. N'hésitez pas à mélanger plusieurs variétés pour un beau balcon fleuri. Il existe de nombreuses plantes adaptables au soleil mais aussi à l'ombre. La lavande par exemple est ultra résistante et a besoin de très peu d'arrosage. Elle aime le soleil mais tolère un peu d'ombre. Son plus : les moustiques détestent son parfum.

Si vous oubliez souvent d'arroser, le sedum, une plante grasse, est fait pour vous. Il est presque increvable et peut rester des semaines sans eau. L'euphorbe est également une bonne option. cette plante fleurit longtemps sans entretien. Elle est robuste et résiste à la fois à la chaleur, la sécheresse et au vent.