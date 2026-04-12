Ce trou dans votre jardin cache-t-il un nid de serpent ? Voici comment le savoir et ce qu'il faut faire

Un serpent se cache-t-il dans le jardin ? Si vous voyez ceci, voici ce qu'il faut faire... ou ne surtout pas faire.

Découvrir un trou dans son jardin peut susciter de la curiosité… ou l'inquiétude pour certains, plus particulièrement ceux qui sont phobiques des serpents. En effet, il n'est pas rare de lire qu'un petit trou dans la pelouse est synonyme de présence d'un serpent. Si tous les trous ne sont pas plus synonymes de danger que de trésor caché, il existe bien quelques cas où il vaut mieux se montrer prudent.

Tout d'abord, attention à cette idée reçue : un serpent ne creuse pas de trou pour y faire un nid, en tout cas, pas les espèces que l'on peut croiser en France, comme l'expliquait en 2025 Charlotte Hubler, chargée de missions "Formation" au sein de la Société herpétologique de France (SHF) à Actu.fr.

Les serpents sont bien présents en France et vous pouvez tomber dessus dans votre jardin. Mais, bonne nouvelle, la majorité des espèces sont inoffensives pour l'homme. Les plus fréquents sont les couleuvres, des serpents non venimeux : couleuvre à collier, couleuvre vipérine, couleuvre verte et jaune, couleuvre d'Esculape, couleuvre lisse et couleuvre girondine. Il existe tout de même aussi quelques espèces venimeuses, des vipères : vipère aspic, vipère péliade, vipère d'Orsini, ou encore vipère de Seoane.

Si vous apercevez un trou dans votre jardin, vous avez peu de chance de tomber nez à nez avec un de ces serpents. Vous avez certainement affaire à un autre petit animal. Ils sont nombreux à creuser dans les jardins. Au choix selon le diamètre, ce sera plutôt l'œuvre d'une taupe, d'un mulot, d'un campagnol, d'un rat ou encore d'insectes fouisseurs.

Attention tout de même, les serpents peuvent s'installer dans des galeries déjà existantes comme d'anciens terriers de rongeurs, dans des fissures dans le sol ou encore dans des tas de pierres ou de bois. C'est toutefois rare qu'ils choisissent un trou car ce n'est pas la solution privilégiée pour établir leur nid. Ils vont plutôt pondre leurs œufs dans des endroits abrités, chauds et au sec, et choisir des lieux comme un amas de pierre, un tas de feuille ou une haie épaisse. Autant d'endroits à surveiller...

Toutefois si vous avez un doute sur un trou qui pourrait être un éventuel repaire de serpent, certains indices peuvent vous aider. D'abord, observez l'entrée du trou : elle est souvent nette, sans amas de terre fraîche autour. Ensuite, soyez attentif aux traces : la présence de mues (peaux de serpent abandonnées), des écailles, des traces sinueuses... Ce sont évidemment des signes très révélateurs.

L'environnement joue aussi un rôle clé. Les serpents apprécient les endroits chauds, secs et abrités. Un trou situé près d'un mur ensoleillé, d'un tas de bois ou d'une zone peu entretenue a plus de chances de les attirer. En revanche, un sol humide ou très fréquenté est moins propice à leur installation.

Si vous croisez un serpent, sachez enfin qu'en France, depuis un arrêté du 8 janvier 2021 ce sont des espèces protégées et que vous ne pouvez pas les tuer. Si vous voulez les éloigner de votre pelouse, une bonne idée est de leur aménager un endroit où ils pourront s'installer, loin de là où vous passez votre temps à l'extérieur. Cela peut être un tas de pierre ou de bois dans une haie ou aux abords des ronces.