Ni café ni coquilles d'œufs : cet engrais fait maison est "l'or vert", c'est le meilleur pour faire pousser les plantes

Cette préparation maison promet de redonner vigueur et couleur aux plantes d'intérieur fatiguées.

Entre le marc de café, les coquilles d'œufs, le composte les fans de plantes ont l'embarras du choix et des méthodes. Dernièrement, c'est une préparation maison, d'un vert intense, qui fait beaucoup parler d'elle : des jardiniers et agronomes la surnomment déjà "or vert" ! On a donc voulu en savoir plus et se pencher sur sa composition.

Premier constat, cette potion n'est autre qu'un engrais maison pour plantes d'intérieur et repose sur un composé bien connu qui nous rappellera nos vieux cours de biologie et SVT : la chlorophylle. Et on ne parle pas de chewing-gum mieux bien d'un engrais facilement faisable.

Popularisée par des passionnés de jardinage, elle s'appuie sur des travaux de chercheurs qui ont étudié des engrais organiques liquides, publiés notamment dans la revue agronomique La Técnica et relayés par Earth.com. Le principe : aider les feuilles à redevenir bien vertes, plus fermes, presque comme au premier jour.

La recette de base ressemble à un smoothie ! Pas question toutefois de le consommer puisqu'il est uniquement composé de feuilles bien vertes. Les jardiniers récoltent des feuilles bien vertes de haies ou de plantes non toxiques, puis les mixent avec environ un quart de litre d'eau pour obtenir un jus sombre. Le mélange est filtré, puis doucement chauffé au bain-marie 5 à 10 minutes avant d'être utilisé toutes les deux semaines à la place d'un arrosage classique. Les étapes restent donc simples : remplir un blender de feuilles vert foncé, ajouter environ un quart de litre d'eau, mixer puis filtrer pour enlever les morceaux. Après un chauffage au bain-marie de 5 à 10 minutes et un refroidissement, le liquide obtenu se dilue pour l'arrosage.

Ce concentré tout vert se verse toujours dilué sur un terreau légèrement humide, idéalement tous les quinze jours. Les jardiniers commencent généralement par une plante un peu fatiguée pour observer les résultats. En quelques semaines, les feuilles se redressent souvent, gagnent un vert plus profond, avec des nouvelles pousses plus vigoureuses. Il reste toutefois important de vérifier le drainage du pot pour éviter l'excès d'eau et de maintenir une bonne lumière, car cet engrais liquide ne remplace ni le soleil ni un arrosage adapté.

Quand les feuilles pâlissent ou jaunissent, un manque de nutriments, en particulier de magnésium, est souvent en cause. "Le magnésium joue un rôle crucial dans le métabolisme des plantes car il est l'atome central des molécules de chlorophylle", explique un des chercheurs Shaul O, à Earth.com. Sans magnésium suffisant, la plante ne peut plus effectuer correctement sa photosynthèse et dépérit progressivement. Il n y a plus qu'à essayer !