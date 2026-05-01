Déposez ce déchet aux pieds de vos fraisiers : vos fruits seront bien meilleurs et plus sucrés

Pour déguster des fraises juteuses et pleines de goût durant toute la saison, voici le geste simple à adopter dès maintenant.

La saison des fraises a commencé ! Ces petits fruits rouges sont les stars des desserts du printemps à la fin de l'été. Natures, avec un peu de sucre ou de la chantilly, en tarte ou en glace, on en mange sans faim ! Et en plus d'être délicieuses, les fraises possèdent plein de bienfaits pour notre santé. Elles sont riches en vitamines et pauvres en calories, elles sont excellentes pour la digestion, elles contiennent des antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement des cellules et à garder une peau en bonne santé... Ca serait dommage de s'en priver !

Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est très facile de les cultiver dans son jardin, et même sur un balcon ! Mais pour obtenir des fraises bien rouges, juteuses et surtout sucrées, il est important de connaître quelques secrets de jardiniers. Si l'ensoleillement, l'arrosage et la variété jouent un rôle essentiel, il existe en plus une astuce simple, économique et écologique qui peut faire toute la différence : utiliser un déchet du quotidien pour enrichir le sol.

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Le secret de délicieuses fraises ? Un emplacement ensoleillé, une terre riche, un espacement suffisant entre les plants, un arrosage maitrisé et une plantation au bon moment. Idéalement, il faut avoir planté vos fraisiers en fin d'hiver, ou avant la fin avril. Ensuite, après la plantation, voici le petit geste qui change tout et qui peut réellement améliorer la qualité de votre récolte.

Il ne s'agit pas ici de mettre du marc de café ou des coquilles d'oeufs aux pieds de vos fraisiers, mais tout simplement d'y déposer des peaux de bananes. Souvent jetées à la poubelle, les peaux de bananes sont pourtant une véritable mine de nutriments. Elles sont particulièrement riches en potassium, un élément clé pour la formation des fruits et le goût sucré. Elles contiennent également du phosphore et du calcium, qui renforcent les racines et soutiennent la croissance des plants.

Comment bien utiliser les peaux de bananes ? Il est conseillé de couper les peaux en petits morceaux et de les enterrer légèrement afin d'accélérer leur décomposition et d'éviter d'attirer les insectes. Vous pouvez aussi faire sécher les peaux de bananes, les mixer et les incorporer à la terre aux pieds de vos fraisiers. Enfin, vous pouvez tout simplement faire infuser des peaux de banane et en faire un engrais liquide pour nourrir vos fraisiers.

Si cette méthode fait des miracles, attention toutefois à ne pas en abuser. Une quantité excessive pourrait déséquilibrer le sol ou attirer des nuisibles. Une application modérée, renouvelée toutes les quelques semaines, suffit largement.