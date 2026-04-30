C'est le mois de mai, voici les plus jolies photos de muguet à envoyer à vos proches

Voici plus de 50 jolies photos à envoyer le 1er mai pour porter bonheur et chance aux gens que vous aimez.

Chaque 1er mai, c'est une tradition. les vendeurs de muguets remplissent nos rues, et il est coutume d'offrir un brin aux gens que l'on aime. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'être auprès de nos proches le 1er mai pour leur offrir un joli brin de muguet qui leur portera bonheur. Mais on peut tous leur envoyer une jolie photo de muguet. Alors si vous ne pouvez pas donner le jour J un joli brun de muguet aux gens qui vous sont chers, nous vous avons sélectionné les plus belles photos de muguet que vous pouvez télécharger et envoyer par mail ou sms. Il y en a pour tous les goûts.

Mais d'où vient cette tradition ? Si cette coutume date du moyen-âge, lorsque Charles IX en offrit comme porte-bonheur à la cour, avec le temps, elle s'est répandue dans la société. Associé ensuite à la fête du Travail, le muguet a remplacé d'autres symboles pour devenir une fleur emblématique de chance, de renouveau et de partage, que l'on offre encore aujourd'hui à ses proches. Aujourd'hui, il symbolise le retour du printemps et annonce les beaux jours. Lorsque vous recevrez ou offrirez du muguet, comptez le nombre de clochettes : s'il y en a 13, c'est un symbole de félicité éternelle !

Si vous choisissez d'offrir un brin de muguet à vos proches, faites tout de même attention, il peut être toxique. Toutes ses parties (fleurs, feuilles, tiges et même l'eau du vase) contiennent des substances dangereuses pour l'homme et les animaux. Son ingestion peut provoquer des troubles digestifs, cardiaques et neurologiques. Il est donc important de le tenir hors de portée des enfants, des bébés et des animaux domestiques.