Ces 12 plantes peu connues fleurissent presque toute l'année, et elles demandent peu d'entretien
Vous voulez un jardin fleuri toute l'année sans trop d'effort ? Oubliez les rosiers et les pivoines qui peuvent parfois être difficiles à cultiver et qui ne fleurissent pas longtemps, et oubliez aussi les hortensias vus et revus. Il existe des alternatives moins connues, toutes aussi belles, faciles à entretenir et surtout qui fleurissent pendant plusieurs mois de l'année, voir toute l'année pour certaines.
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