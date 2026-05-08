Cet arbuste fleurit en continu pendant 6 mois - il pousse très vite et c'est le moment de le planter

Si vous voulez fleurir rapidement et pendant longtemps votre jardin, c'est cette plante qu'il vous faut !

Peu connue pour ses fleurs, cette plante a pourtant beaucoup pour plaire ! Si vous ne deviez en choisir qu'une pour fleurir votre jardin, c'est elle. Elle ajoute de la couleur, offre une floraison généreuse en continue pendant 6 mois, parfume le jardin, et surtout ne demande pas ou très peu d'entretien. Elle s'impose vraiment comme l'alliée idéale des jardiniers amateurs et des paysagistes pour embellir massifs, bordures et terrasses. Et bonne nouvelle : c'est justement le moment parfait pour la planter.

Il s'agit de la sauge. On connait la sauge pour son utilisation en cuisine pour parfumer les plats, mais aussi comme tisane. Ici on ne parle pas de cette variété officinale, mais de la sauge arbustive, une variété vivace, parfaite pour embellir n'importe quel jardin en un clin d'œil avec ses fleurs rouge vif, roses, blanches ou même bicolore. En plus de son aspect décoratif, elle dégage souvent un feuillage aromatique très agréable au toucher comme à l'odorat.

Son principal atout est sa floraison sans interruption pendant plusieurs mois. Les fleurs se renouvellent sans cesse dès le printemps, jusqu'aux premières gelées. Vous pourrez donc profiter de ses fleurs du mois de mai au mois d'octobre. Peu de plantes offrent ce spectacle.

Autre avantage : sa croissance très rapide. En quelques semaines seulement, votre arbuste aura déjà bien grandit. Et en une seule saison, la sauge arbustive peut atteindre une taille déjà généreuse, formant un petit buisson dense et harmonieux. C'est d'ailleurs le bon moment pour la planter.

En la plantant maintenant, cela permet de lui donner le temps de bien s'enraciner avant les fortes chaleurs estivales. Il est conseillé de creuser un trou légèrement plus large que la motte, d'y ajouter éventuellement un peu de compost, puis d'arroser abondamment après la mise en terre. Une taille légère en début de saison favorisera une ramification plus dense et donc une floraison encore plus abondante.

Enfin, la sauge arbustive est vraiment une plante facile à vivre. Elle convient aussi bien aux jardiniers débutants qu'aux plus expérimentés, car elle demande peu d'entretien. Ce dont elle a besoin : un emplacement ensoleillé, un sol bien drainé et quelques arrosages lors des périodes très sèches. Cela suffit à assurer son développement. Une fois bien installée, elle résiste remarquablement bien à la sécheresse et une légère taille suffit à lui conserver sa forme. Quand l'hiver arrive, attention aux gelées. Protégez votre plante avec un paillage épais et n'hésitez pas à mettre sur l'arbuste un voile d'hivernage.