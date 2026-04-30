L'Etat le rappelle chaque année : ce geste dans le jardin peut coûter 750 euros d'amende

Beaucoup l'oublient, mais cette pratique, courante au printemps, est interdite dans le jardin toute l'année.

Avec le beau temps, tout bon jardinier a ressorti sa tondeuse et ses sécateurs. Le printemps est la saison idéale pour pendre soin de son jardin. Préparer le terrain, tondre la pelouse, tailler les arbustes, semer de nouvelles plantations... Il y a tant à faire dans le jardin. Mais après avoir taillé les haies ou tondu la pelouse, beaucoup se demandent quoi faire de leurs déchets verts. Si certains vont à la déchetterie ou les mettent au compost, beaucoup choisissent une toute autre option. Un geste en apparence anodin, mais qui peut coûter cher. En France, la réglementation à ce sujet est d'ailleurs claire.

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Il est ainsi interdit de brûler dans le jardin à l'air libre ou avec avec un incinérateur les déchets verts, et pas seulement en été. Si en été il existe un risque accru d'incendie, cette interdiction n'existe pas seulement pour lutter contre les incendies, mais surtout car c'est considéré comme une source importante de pollution.

Ces déchets, composés de végétaux, dégagent en se consumant des particules fines et des substances toxiques nuisibles pour la santé et l'environnement. À titre d'exemple, la préfecture de la Meuse explique que brûler 50 kg de végétaux peut émettre autant de particules qu'une voiture diesel récente ayant parcouru 6000 kilomètres. Et selon Santé publique France, la pollution atmosphérique est responsable d'environ 40 000 décès prématurés chaque année en France.

Et attention, cette règle s'applique partout en France, aussi bien en ville qu'en campagne. Il existe toutefois quelques exceptions, entre autre s'il n'y a pas de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts dans votre commune. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Si vous ne respectez pas la règle, la loi est claire, vous vous exposez à une amende de 450 ou 750 euros, selon si l'infraction donne lieu à une contravention de classe 3 ou 4. De nombreuses préfectures appliquent la classe 3, mais Service Public précise bien dans sa fiche explicative que "la personne qui brûle des déchets verts peut avoir à payer une amende de 750 €".

Qui peut vous sanctionner ? Généralement, ce sont des voisins ou des passants qui alertent les services d'hygiène de la mairie s'ils sont incommodés par la fumée dégagée. Ainsi, la mairie ou la préfecture peut prendre des dispositions en cas de non-respect de l'interdiction de brûler les déchets verts.

Pour ne pas vous tromper, voici la liste des déchets verts concernés : l'herbe après la tonte de la pelouse, les feuilles mortes, les branches et résidus de taille de haies, arbustes et arbres, mais aussi les épluchures de fruits et légumes. Que faire de tous ces déchets ? Quatre options s'offrent à vous : la déchetterie, la collecte sélective, le paillage ou le compost