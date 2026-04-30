Peut-on tondre la pelouse le 1er mai ou est-ce interdit ? Voici ce que dit la loi

Le 1er mai arrive ! Ce jour férié particulier autorise-t-il la tonte de la pelouse comme les autres jours fériés ?

La météo s'annonce plutôt au beau fixe pour la fin de semaine et les premiers jours de mai. Il peut donc être tentant de profiter du grand week-end du 1er mai pour sortir dans le jardin... et en profiter pour faire quelques travaux. Des travaux, oui mais n'importe lesquels ! Est-ce par exemple autorisé de sortir la tondeuse pour donner un petit coup de frais à sa pelouse ?

Jour de fête du Travail, le 1er mai est soumis à de nombreuses règles. Celles sur l'ouverture ou non des commerces a fait les gros titres ces dernières semaines. Les particuliers sont-ils aussi soumis à des interdictions ? On a voulu vérifier.

Premier constat, la question méritait bien d'être posée car les règles concernant les nuisances sonores les jours fériés ne sont pas toujours claires pour les particuliers. Tout d'abord, rappelons que le code de la Santé publique pose le principe général en indiquant "qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé", et ce quel que soit le jour. Cette formulation générale ne dit toutefois rien des horaires précis pendant lesquels on peut ou non utiliser la tondeuse. Encore moins du cas particulier du 1er mai...

Deuxième point, c'est le Conseil national du bruit, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'Environnement, qui émet des recommandations pour les week-ends et les jours fériés. Ces recommandations sont ensuite transmises aux préfectures qui fixent des horaires durant lesquels le bruit est autorisé via des arrêtés préfectoraux. Les maires peuvent ensuite prendre des arrêtés municipaux pour restreindre davantage ces conditions et lutter contre les nuisances sonores. De quoi créer en principe une certaine homogénéité.

Il n'en est rien ! Les horaires varient en fait considérablement selon les communes. Par exemple, à Toulouse, l'arrêté autorise les travaux bruyants les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures. À Marseille, les travaux non professionnels sont autorisés seulement de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. Même chose à Metz ou à Melun. À Nanterre, c'est un peu plus généreux avec une autorisation de 10h à 13h le dimanche et les jours fériés. Globalement, vous l'avez compris, le créneau de fin de matinée est donc le plus courant.

Mieux vaut vérifier sur le site internet de votre commune : attention, certaines communes adoptent une position bien plus stricte ! C'est le cas d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, où l'arrêté municipal interdit totalement les travaux bruyants les dimanches et jours fériés. Cette interdiction totale concerne tous les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l'aide d'outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage. Pas de tondeuse donc le 1er mai comme chaque dimanche !

Les sanctions en cas de non-respect sont bel et bien prévues. En fonction des arrêtés pris, elles peuvent aller d'une amende minimum de 38 euros à 450 euros maximum, avec même la possibilité de confiscation du matériel responsable de la nuisance.