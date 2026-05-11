Saints de Glace 2026 : les dates sont connues, voici quand il faut faire attention à ses plantes selon les météorologues

Faut-il craindre du gel en mai cette année ? Voici ce que disent les météorologues.

Alors que la météo de début mai est capricieuse, doit-on craindre les Saints de Glace au jardin ? Comme chaque année, au mois de mai, tous les jardiniers scrutent la météo et le thermomètre avec inquiétude. La raison ? Les fameux Saints de Glace, associés aux fêtes de Mamert, Pancrace et Servais. Ils sont célébrés les 11, 12 et 13 mai. Selon la tradition, ces journées marqueraient un dernier épisode de froid susceptible de provoquer des gelées tardives, redoutées par les jardiniers pour leurs plantations.

Ce dicton est-il une croyance populaire, ou existe-t-il un vrai danger pour vos plantes ? Si on fait un retour quelques années en arrière, les archives de Météo-France montrent que le gel aux Saints de Glace est finalement très rare depuis le début des années 2000. "En réalité, il s'agit surtout d'un dicton populaire : les analyses climatologiques montrent qu'il n'y a pas de refroidissement systématique à ces dates" confirme pour sa part La Chaîne Météo. Les dernières gelées du printemps peuvent même se produire bien avant cette date fatidique, mais aussi, plus rarement après, "parfois jusqu'à fin mai selon les régions" explique le spécialiste.

Mais alors, que nous réserve la météo cette année ? Faut-il craindre des gelées tardives dans les jours à venir ? Les météorologues sont assez clairs la dessus, et voici la période à surveiller pour vos plantes. Si de la fraîcheur est effectivement attendue pour mi-mai, n'ayez craintes, les températures resteront bien au dessus de 0 degrés. "Malgré une ambiance globalement fraîche pour la saison, les minimales resteront au-dessus de 0°C en plaine", assure La Chaîne Météo.

© La Chaîne Météo

Un seul (petit) risque existe pour la matinée de mardi 11 mai. La raison ? "la conjonction d'air froid en altitude et du fort rayonnement" dans les régions les plus à risque, les Ardennes et la Lorraine. "Ailleurs, on parlera d'un risque de gelées blanches en Picardie, Normandie, Bourgogne ainsi que sur le nord de l'Auvergne." Et c'est tout ! Les dernières prévisions météo assurent que le reste de la semaine sera moins propices aux geléres, grâce à un flux frais de nord-ouest et un temps couvert qui limitera le froid nocturne et les gelées au lever du jour.

Le fameux dicton populaire ne se vérifiera donc pas encore une fois cette année. En réalité, la date fatidique pour votre jardin est déjà passée depuis plusieurs jours. Avec le climat de ces dernières années qui se réchauffe, "les Saints de Glace modernes pourraient désormais se situer à la mi avril" affirme La Chaîne Météo. Le repère de mi-mai pour attendre les dernières gelées tardives et commencer ses plantations est de moins en mois pertinent selon les experts. "Le risque de gel dommageable se situant désormais plus souvent en avril" selon les données des dernières années.

"Comme souvent, les Saints de Glace rappellent surtout que le gel reste possible… mais ils ne constituent en rien une échéance météorologique fiable" rappelle La Chaîne Météo. Si de nombreux jardiniers vont préférer attendre la mi-mai pour réaliser leurs plantations, sachez qu'il est tout à fait possible de les commencer dès maintenant. Il est davantage préférable de suivre les prévisions météorologiques pour savoir quand commencer vos plantations que de suivre un vieux dicton. Si vous ne souhaitez tout de même pas prendre de risque, optez pour des plantations ne craignant pas le gel, ou n'hésitez pas à protéger les plantes plus fragiles.