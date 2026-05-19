Ces 12 plantes résistent à la chaleur, et elles demandent peu d'entretien

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Cette fleur fleurit longtemps : elle ne demande pas d'entretien et résiste à la sécheresse

Si vous voulez un jardin fleuri sans trop d'effort, l'achillée est la fleur qu'il vous faut. Elle apporte de la couleur pendant plusieurs mois, adore le plein soleil et résiste à la sécheresse. C'est une excellente plante si vous oubliez souvent d'arroser.
©  123RF - antaresns

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Mathilde Saintilan