Oubliez le vinaigre blanc pour les mauvaises herbes, ce n'est pas suffisant : voici ce qui fonctionne vraiment

Si beaucoup ne jurent que par le vinaigre blanc pour éliminer les mauvaises herbes, il existe en réalité une autre méthode aussi simple, mais encore plus efficace.

C'est la saison : les mauvaises herbes poussent à foison entre les dalles de terrasse, s'installent dans la pelouse et envahissent les allées de gravillons. Si le premier réflexe pour beaucoup est de sortir le vinaigre blanc et le pulvérisateur, cette méthode n'est pas si efficace qu'elle ne paraît. En effet, si le résultat semble satisfaisant sur le coup, les mauvaises herbes réapparaissent très rapidement.

Le problème se trouve souvent sous terre et non à la surface. Quand les mauvaises herbes poussent entre les dalles ou dans les gravillons, elles sont très enracinées, et les racines sont profondes. Le vinaigre blanc est très efficace pour traiter les mauvaises herbes en surface, mais pas en profondeur. L'acidité du produit brûle les feuilles et les tiges, mais les racines restent intactes. Certes la terrasse et les allées sont propres et sans mauvaises herbes, mais le résultat n'est pas entièrement satisfaisant car en peu de temps, ça repousse.

La cause : le vinaigre blanc n'atteint pas les racines sous terraines. Il faudrait repulvériser du vinaigre blanc régulièrement pour un jardin impeccable. Ce n'est donc pas une solution sur le long terme. Heureusement, en ajoutant un produit que vous avez déjà dans votre cuisine au vinaigre blanc, il sera facile de tuer aussi les racines.

Ce produit, c'est le liquide vaisselle. Voici comment bien l'utiliser. Mélangez 1 litre de vinaigre blanc avec 1 à 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle dans un pulvérisateur. Vaporisez directement sur les mauvaises herbes par temps sec et ensoleillé, de préférence en milieu de journée. Évitez d'arroser pendant 24h après application. Le traitement agit surtout sur les jeunes plantes et peut nécessiter une seconde pulvérisation.

Pourquoi ça marche ? Le vinaigre blanc contient de l'acide acétique, qui brûle les feuilles et dessèche les tissus végétaux. Le liquide vaisselle sert d'agent mouillant : il casse la tension de l'eau, aide le mélange à mieux adhérer aux feuilles et facilite la pénétration de l'acide. Le soleil accentue l'effet de dessèchement.

Attention : ce mélange ne détruit pas toujours les racines profondes, donc certaines plantes repoussent. Il peut aussi acidifier le sol et abîmer les plantes voisines, insectes utiles ou micro-organismes si on en abuse. Par conséquent, utilisez ces produits exclusivement sur la terrasse ou les allées et évitez tout contact avec la pelouse, le potager ou les bordures. Soyez également très précis et traitez uniquement les zones indésirables afin de ne pas surcharger inutilement le reste du jardin et le sol.