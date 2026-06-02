Des nouvelles fleurs tous les jours : cette plante facile d'entretien fleurira en abondance tout l'été

Cette plante vivace aux jolies couleurs possède une particularité insoupçonnée !

Alors que le printemps est bel et bien installé, quel plaisir de se prélasser dans le jardin ou sur la terrasse et d'observer des jolies fleurs. Mais attention, certaines plantes durent plus ou moins longtemps, et demandent plus ou moins d'entretien. Pour profiter d'une longue floraison, l'idéal est de choisir des fleurs d'été vivaces qui transforment jardins, balcons et terrasses en espaces colorés durant toute la belle saison. Très appréciées, elles embellissent les massifs de juin à septembre, voire octobre sans nécessiter de nouvelles plantations chaque année.

Parmi ces vivaces, il en existe une qui a une particularité bien à elle. Il s'agit de l'hémérocalle, aussi appelée "lis d'un jour". Son surnom vient tout simplement du fait que chaque fleur ne dure qu'une journée. Mais rassurez-vous, la plante renouvelle sans cesse sa floraison, et elle va produire de nouvelles fleurs en continu pendant tout l'été, offrant un spectacle coloré de juin jusqu'au début de l'automne.

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Dans le jardin, elle peut offrir une multitude de couleurs : du jaune lumineux au rouge profond, en passant par le orange ou le rose. Certaines fleurs sont même bicolores. Rustique et très résistante, l'hémérocalle séduit autant les jardiniers débutants que les passionnés. Vous pouvez la planter au printemps, ou à l'automne pour profiter de ses fleurs l'été prochain. L'idéal est de la planter lorsque les températures restent douces.

Côté emplacement, cette vivace apprécie particulièrement les endroits ensoleillés, même si elle tolère aussi la mi-ombre. Plus elle reçoit de lumière, plus sa floraison sera abondante. Idéalement, choisissez un endroit où elle pourra recevoir au moins 5h de soleil par jour. Elle s'adapte à presque tous les types de sols, à condition qu'ils soient bien drainés. Il faudra veiller en automne et en hiver à ne pas avoir une terre trop humide car cela peut fragiliser ses racines.

Côté entretien, bonne nouvelle, c'est une plante vraiment facile à vivre. Une fois qu'elle est bien installée, elle vous demandera peu d'arrosage, et supportera aussi bien les périodes de fortes chaleurs que les périodes de froid. En été, veillez simplement à lui apporter un peu d'eau occasionnellement en période de sécheresse et à enlever les fleurs fanées pour laisser la place aux nouvelles fleurs. Elle est également très résistante aux maladies, ce qui fait de l'hémérocalle une valeur sûre pour profiter d'un jardin fleuri sans contraintes durant tout l'été.

Au printemps, pour stimuler la croissance de la plante, vous pouvez ajouter à la terre un peu de compost ou d'engrais organique. Si au bout de quelques années la plante est devenue trop dense, vous pouvez la diviser afin de rajeunir la plante et obtenir encore davantage de fleurs. Cela se fait en général tous les 3 ou 4 ans.