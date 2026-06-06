Oubliez les répulsifs chimiques : cette plante très fleurie vous sauvera des moustiques cet été

Plantez-la maintenant dans le jardin ou sur la terrasse, les moustiques fuient son odeur !

S'il y a bien un insecte qu'on ne veut plus voir chez soit ou dans son jardin, c'est le moustique ! Et mauvaise nouvelle cette année, ils sont très nombreux, et très actifs. Il faut donc un plan d'action pour ne pas les attirer à la maison. Entre leur piqûre et leur bourdonnement qui gâchent les soirées d'été et les nuits, tout le monde cherche à s'en débarrasser à tout prix. Mais plutôt que de sortir votre répulsif chimique, essayez d'abord cette solution naturelle.

Vous verrez il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de planter sur vos rebords de fenêtres, balcon, terrasse et jardin une plante que les moustiques détestent. Son odeur les dérange, et ils n'oseront plus s'approcher. Vous pourrez de nouveau profiter de vos soirées sereinement dans le jardin et dormir paisiblement.

Cette plante, en plus de tenir les petites bêtes loin de votre maison va embellir et parfumer délicatement votre jardin. Il s'agit du thym. Vous pouvez opter pour du thym classique ou du thym citron que vous pourrez aussi utiliser en cuisine, mais aussi du thym serpolet qui offrira en plus de son côté de jolies fleurs.

Cette variété a tout pour plaire : elle éloigne les moustiques, parfume les plats et c'est aussi un excellent couvre-sol pour les rocailles par exemple. En effet, de juin à août, le thym serpolet se couvre de petites fleurs rose violet vif. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez récolter l'aromatique tout au long de l'année.

Pourquoi les moustiques fuient-ils cette plante ? Son principal atout contre les moustiques réside dans son parfum. Ses notes terreuses, fraîches et légèrement citronnées agissent comme un répulsif naturel contre les insectes, qui évitent les zones imprégnées de ce type d'odeur. Ils préfères aller voir ailleurs.

Vous pouvez cultiver cette variété de thym aussi bien dans le jardin qu'en pot. C'est une plante aromatique vraiment facile à vivre qui demande peu d'entretien. Elle affectionne les sols pauvres, légers voire caillouteux et bien drainés. Si votre terre est plutôt humide et argileuse, nous vous conseillons plutôt de la planter en pot où elle se plaira aussi très bien.

Bien que le thym serpolet soit une excellente plante répulsive contre les moustiques, vous pouvez renforcer son efficacité en plantant d'autres plantes qui ont aussi un pouvoir anti-moustique. Par exemple : la citronnelle, la lavande, le géranium, la menthe, la mélisse, la fleur de soucis, ou encore la verveine sont de bons répulsifs. En mixant toutes ses plantes, vous pouvez vous créer une barrière anti-moustique efficace.

Mais pour que cette astuce soit efficace, encore faut-il choisir un emplacement stratégique. Plantez-en près de votre porte d'entrée, près de votre coin repas dans le jardin ou sur la terrasse, sur votre balcon, ou encore le long des allées.