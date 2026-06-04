Moins connue que la gaillarde ou la lavande, cette plante fleurit jusqu'au mois d'octobre

Résistante et facile d'entretien, cette plante fleurit la moitié de l'année.

Les fleurs vivaces d'été sont une bonne idée pour fleurir le jardin. Résistantes à la chaleur en été, elles demandent peu d'entretien et fleurissent tout au long de la belle saison. Contrairement aux plantes annuelles qui doivent être replantées chaque année, les vivaces repoussent naturellement au printemps après leur période de repos hivernal, offrant ainsi un investissement durable.

Mais leur principal avantage réside surtout dans leur longue période de floraison. De nombreuses espèces, comme les échinacées, les rudbeckias ou les gaillardes, fleurissent abondamment pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elles permettent ainsi de conserver un jardin coloré de la fin du printemps ou du début de l'été, jusqu'aux premiers froids de l'automne.

Parmi les plus connues, il y a entre autre la gaillarde, la lavande, l'échinacée... Ce sont des fleurs très résistantes, qui pendant la saison estival, de juin à septembre, offrent au jardin une palette de couleurs chaudes, allant du jaune au rouge, en passant par le orange ou le violet.

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Mais il en existe plein d'autres qui mériteraient d'êtres plus connues. C'est le cas du nepeta, aussi appelée herbe à chat ou menthe à chat e n raison de son effet attractif sur certains félins. Cette plante florifère est souvent méconnue du grand public, mais elle possède pourtant de nombreux atouts. Capable de fleurir généreusement du printemps jusqu'au mois d'octobre, elle séduit autant par sa robustesse et sa facilité d'entretien que par son parfum délicat.

Cette vivace d'été plait de plus en plus. Elle forme de belles touffes souples recouvertes d'une multitude de petites fleurs clochettes bleu lavande, violettes ou parfois blanches selon les variétés. Son feuillage gris-vert, légèrement aromatique, apporte également une touche décorative au jardin même en dehors de la période de floraison.

L'un des principaux atouts du nepeta réside dans sa remarquable longévité de floraison, allant jusqu'à 6 mois, de mai à octobre. Alors que de nombreuses plantes commencent à s'essouffler dès la fin de l'été, le nepeta continue d'offrir ses fleurs jusqu'aux premiers froids de l'automne.

Côté entretien, cette plante est très facile à vivre et vous demandera peu de travail. C'est donc une valeur sûre aussi bien pour les jardiniers expérimentés que pour les débutants. Il apprécie les emplacements ensoleillés et les sols bien drainés. Il supporte également les périodes de sécheresse une fois installé. Bien souvent, l'eau de la pluie est suffisante, et aucun arrosage est nécessaire après la première année. S'il demande peu de soins, nous vous conseillons toutefois une légère taille après la première vague de floraison. cela permet souvent de stimuler une nouvelle production de fleurs et de conserver un aspect compact et soigné.