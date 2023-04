Ce magasin va brader un nettoyeur à haute pression pour moins de 50 euros mais les quantités seront limitées

Dans quelques jours, profitez de cette super offre sur un nettoyeur à haute pression parfait pour nettoyer votre façade, terrasse ou encore votre voiture. Toutes les infos.

Notez la date dans votre agenda, le 2 mai 2023, Lidl met en vente un nettoyeur à haute pression Parkside à moins de 50 euros. C'est l'occasion ou jamais d'investir dans ce type de produit si vous avez une maison et une terrasse. Ce modèle est très efficace pour nettoyer les façades extérieures, les terrasses, les allées, les chemins, les voies d'accès, ou encore les véhicules. D'une puissance de 1300 W, d'une pression maximum de 110 bar (11 MPa) et d'un débit maximum de 6 L/min, il est très puissant. Ses atouts : il possède une lance d'extension pour augmenter la portée de nettoyage, une poignée ergonomique pour plus de confort, un support pour le câble d'alimentation, mais aussi une sécurité enfant. Il est vendu avec de nombreux accessoires (buse vario standard réglable, lance d'extension, raccord rapide pour tuyau, aiguille de nettoyage de buse. Le tout au prix très attractif de 49,99 euros dès le 2 mai dans votre magasin Lidl. Un très bon rapport qualité prix. Les quantités seront limitées alors n'attendez pas la dernière minute si cette offre vous intéresse.

© Lidl / PARKSIDE®

On peut le comparer au modèle actuellement en vente par l'enseigne sur son site au prix de 139 euros, le nettoyeur à haute pression PARKSIDE® " PHD 170 B2 ", 2 400 W.

Caractéristiques Nettoyeur à haute pression PARKSIDE® 1 300 W Nettoyeur à haute pression PARKSIDE® " PHD 170 B2 ", 2 400 W Prix 49,99 euros 129 euros Pression 110 bar (11 MPa) max. 170 bar Débit max. 360 L/h max. 500 l/h Puissance 1 300 W 2 400 W Utilisations Nettoyage des terrasses, façades et véhicules Nettoyage des terrasses, façades et véhicules Accessoires inclus Buse vario standard, lance d'extension, raccord rapide pour tuyau, aiguille de nettoyage de buse Poignée pistolet, buse vario standard, fraise de nettoyage turbo, brosse de nettoyage rotative avec raccord articulé, aiguille de nettoyage pour buse, arrivée d'eau avec filtre, raccord rapide avec adaptateur pour tuyaux d'arrosage, flexible haute pression 10 m et bouteille de détergent (500 ml) Sécurité enfant Oui Oui Poignée pistolet ergonomique Oui Oui

Avec cette énorme différence de prix, on peut se poser la question de savoir si cet appareil sera vraiment efficace. Selon les avis des clients, la réponse est oui ! Avec une note de 4,8/5, les clients sont affirmatifs, ce nettoyeur haute pression est efficace. Voici les retours que nous avons pu lire : "fonctionne très bien", "le nettoyeur haute pression est léger et maniable", "il est difficile de croire qu'un si petit appareil puisse fonctionner aussi bien". Que du positif. Toutefois, si vous avez une très grande surface à nettoyer, ou revêtement très sale, nous vous conseillons de prendre la gamme au dessus pour plus d'efficacité.