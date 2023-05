Cet ingrédient, présent dans toutes les cuisines, permet d'éloigner les fourmis sans utiliser de pesticides

Lorsque les températures augmentent, les fourmis accélèrent leur activité et commencent à devenir envahissantes, surtout dans les espaces où il y a de la nourriture qu'elles peuvent emporter petit à petit.

Bien qu'il existe sur le marché de nombreuses solutions chimiques pour les combattre, il y a aussi des remèdes naturels qui réussissent à chasser les fourmis des espaces habités. Il va sans dire que le premier remède naturel à considérer est l'ordre et la bonne hygiène et le nettoyage des surfaces de la cuisine, car, en ne trouvant pas d'aliments, de miettes ou de restes de nourriture à leur portée, les fourmis choisissent d'autres espaces avec plus de possibilités de pillage.

Assécher leur fourmilière avec du riz

Cela dit, une fois qu'ils se sont glissées discrètement par la fente de la porte ou de la fenêtre, ces insectes peuvent être éliminés de manière absolument naturelle à base de riz et aussi de bicarbonate de soude.

C'est parce que le riz est un ingrédient qui, entre autres attributs, a un grand pouvoir d'absorption de l'humidité. Si on le met à la portée des fourmis pour qu'elles le transportent jusqu'à leur fourmilière, l'amidon contenu dans le riz asséchera l'atmosphère de leurs galeries.

Cette sécheresse provoquera à son tour la mort des champignons qui assurent le fonctionnement environnemental de la fourmilière, et causera, par conséquent, la mort de la colonie qui s'est installée au pied de notre cuisine.

Le bicarbonate de soude : un répulsif

En plus de cette solution, il existe un autre remède naturel qui évitera de remplir toute la cuisine d'insecticide : le bicarbonate de soude, qui agit par lui-même comme répulsif.

De plus, ce produit, s'il est ingéré, est toxique et nocif pour les fourmis et surtout pour leur système digestif, causant leur mort. Il suffit de saupoudrer du bicarbonate de soude sur les lieux de passage des fourmis (inutile d'en mettre des tonnes, un petit peu à peine visible à l'oeil nu suffit) pour que les fourmis disparaissent en deux ou trois jours.

La combinaison des deux solutions peut aussi être envisagée : mélanger du bicarbonate de soude et du riz pour additionner l'effet des deux produits et en finir une fois pour toutes avec cette présence gênante dans la cuisine de la maison.

D'autres remèdes

Au-delà de ces deux ingrédients, il y a aussi d'autres astuces maison pour lutter contre ces soldats si bien organisés : les grains de café, la cannelle, le poivre et les épices dont l'odeur repousse les fourmis.