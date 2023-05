Enduisez le tronc et les branches des arbres fruitiers avec ce produit et les fourmis disparaîtront immédiatement

Elles sont une nuisance pour de nombreux jardiniers. Nous allons vous montrer comment éloigner les fourmis des arbres fruitiers et vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter d'elles, mais d'un problème bien plus grave qu'elles signalent.

De nombreux jardiniers, lorsqu'ils remarquent des dizaines ou même des centaines de fourmis se promenant sur l'un de leurs arbres fruitiers, paniquent et tentent de les éliminer le plus rapidement possible. Le hic, c'est que les fourmis ne sont généralement que le signe d'un autre problème — plus grave — que vous devriez combattre le plus rapidement possible.

Pourquoi tant de fourmis sont-elles soudainement apparues sur mes arbres fruitiers ?

Les fourmis ne sont généralement pas nuisibles, et leur activité autour et sur les arbres fruitiers est plutôt positive. Cependant, si vous remarquez vraiment beaucoup d'entre elles sur un arbre, sachez que vous avez probablement un problème plus sérieux à gérer. Dans une telle situation, vous devez prendre des mesures déterminées si vous voulez préserver la santé de votre arbre. Les fourmis ne sont cependant pas la cause ici, mais le symptôme. Si elles sont très nombreuses, l'arbre a probablement été attaqué par des pucerons.

Ce sont de minuscules insectes qui peuvent causer d'énormes dégâts en relativement peu de temps. Si vous les ignorez, oubliez l'idée de récolter des fruits de cet arbre plus tard. Les pucerons ont la particularité de produire du nectar à la suite de leur activité, qui attire les fourmis. Ces dernières mangent à la fois ce nectar et les pucerons eux-mêmes. Cependant, malheureusement, elles ne seront probablement pas capables de nettoyer l'arbre des nuisibles en totalité. C'est pourquoi vous devez prendre les mesures appropriées vous-même.

Comment éloigner les fourmis et les pucerons des arbres fruitiers

La meilleure façon de lutter contre les pucerons, et par conséquent les fourmis, est de prévenir leur apparition. Pour cela, il est utile de préparer un mélange simple et écologique de bicarbonate de soude et d'huile de lin. Cela ne nuira en aucune façon à vos arbres, mais les protégera contre de nombreux nuisibles, y compris les pucerons et les fourmis. Commencez par mélanger un litre d'eau avec cinq grammes de bicarbonate de soude et trente millilitres d'huile de lin. Ensuite, badigeonnez l'écorce de vos arbres avec la solution obtenue. Et voilà ! Les nuisibles resteront loin de vos arbres.