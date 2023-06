Ces insectes rouges se répandent soudain partout et voici comment s'en débarrasser

Il se pourrait que vous rencontriez ce petit insecte rouge partout récemment. C'est une punaise pyrrhocore et c'est actuellement un fléau dans une grande partie du pays.

Le nombre de ces petits insectes rouges a considérablement augmenté ces dernières années. Bien qu'ils ne soient pas nuisibles, ils peuvent être irritants.

Le pyrrhocore est un petit insecte du type coléoptère que vous pouvez souvent trouver dans les jardins et les parcs. Il est très reconnaissable grâce à ses couleurs vives rouge et noir. Ces couleurs sont également à l'origine de son nom impressionnant. Dans la nature, ces couleurs servent d'avertissement. Les couleurs disent essentiellement : "attention, je suis toxique" et c'est évidemment un leurre, car en réalité, il ne l'est pas du tout.

Le pyrrhocore n'est pas dangereux pour les humains. Il ne vous mordra donc pas si vous l'importunez. En fait, les pyrrhocores peuvent être une bonne nouvelle. Ils dévorent les pucerons et nettoient les insectes morts. La raison pour laquelle vous voyez tant de ces punaises en ce moment est qu'elles sortent d'hibernation. Elles recherchent leurs congénères et se regroupent en grands nombres, ce qui est évidemment remarquable. Petit fait amusant : les pyrrhocores copulent en moyenne 12 heures d'affilée.

Bien que vous n'ayez pas à en avoir peur, et qu'ils soient même utiles... ces petites créatures dégagent une odeur terrible. De plus, ils se reproduisent comme des fous, ce qui peut entraîner une véritable infestation dans votre jardin ou votre maison. Il y a donc assez de raisons de vouloir se débarrasser des pyrrhocores. La meilleure chose à faire est de s'assurer que le pyrrhocore n'a pas d'abri. Ils aiment se cacher dans les fissures ou les plantes denses. En conséquence, c'est une bonne idée de désherber.

Il est également utile de supprimer des plantes comme l'hibiscus, l'acacia ou le tilleul. Si vous voulez vraiment y aller de manière radicale, utilisez un type de poison. Bien que ces petites bêtes ne fassent de mal à personne et soient utiles pour votre jardin, c'est certainement la façon la plus efficace de s'en débarrasser.