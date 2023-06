Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur cette substance mousseuse trouvée sur les plantes

Les jardiniers doivent être attentifs à toute 'mousse' qu'ils aperçoivent dans leur jardin. Elle apparaît sur les plantes cet été et pourrait potentiellement être toxique pour votre jardin.

Alors que le temps plus clément nous incite à passer davantage de temps à l'extérieur, les jardiniers doivent rester vigilants face à une petite boule de mousse qui pourrait apparaître sur le feuillage, et qu'ils devraient éviter de toucher. Ces petites excrétions de mousse, appelées écume, sont produites par un insecte nommé le cercopis. L'insecte, en suçant la sève d'une plante pour se nourrir, se recouvre d'une boule de mousse pour se protéger, qui se retrouve souvent sur les plantes et l'herbe.

Cependant, les scientifiques ont déjà exprimé leurs inquiétudes que les cercopis pourraient être un vecteur d'une maladie végétale mortelle appelée Xylella. Elle peut contaminer un grand nombre d'espèces végétales et aucun traitement n'existe pour empêcher le dépérissement des végétaux. Elle est à l'origine de dépérissements très importants dans les vignobles californiens par exemple et sur les oliviers dans les Pouilles en Italie, et donc elle peut causer un impact très important.

Elle a été détectée en 2013 en Europe, en Italie puis en Espagne, en France et au Portugal. La présence de la bactérie Xylella fastidiosa a été détectée pour la première fois en France, en octobre 2015, sur des plants de Polygale à feuilles de myrte en Corse du Sud et dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur. En 2020, elle a été détectée en Occitanie. Son introduction et sa dissémination sont interdites sur le territoire européen.

Lorsque Xylella est détectée, des mesures strictes sont prises pour prévenir sa propagation, car elle a le potentiel de décimer des espèces végétales sur une grande surface en France. Les mesures de lutte sont précisées dans un règlement européen qui est mis en œuvre par les services de la protection des végétaux en région. Ils vont arracher des végétaux sensibles à la bactérie dans les 50 mètres autour du végétal contaminé, mettre en place une surveillance renforcée dans les zones délimitées et contrôler les mouvements de végétaux sensibles à la bactérie.

L'écume du cercopis doit ainsi être particulièrement surveillée. L'insecte est généralement actif de la fin mai à la fin juin, ce qui signifie que c'est la période de pointe pour les observations en ce moment. Le ministère de l'agriculture a mis en place une page dédiée au problème de Xylella fastidiosa sur son site Internet.