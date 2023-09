Un expert en entretien de terrasse dévoile une méthode bon marché et facile pour remplacer le nettoyeur haute pression

Avant l'hiver un dernier nettoyage de terrasse s'impose. Voici les meilleures techniques pour obtenir un résultat impeccable.

Avant l'arrivée de l'hiver, les experts conseillent aux jardiniers de nettoyer leurs terrasses et leurs dalles. Sam Williams, expert en bricolage chez SGS Engineering, a partagé précisément comment laver une terrasse avant que la météo ne change. Il a déclaré : "Tout d'abord, il est essentiel de travailler sur une surface propre. Balayez votre terrasse pour vous assurer qu'elle est dépourvue de saleté, de mousse et de moisissures. Non seulement cela garantira une meilleure finition, mais améliorera aussi son apparence sur le long terme."

L'expert a également indiqué que contrairement à une croyance populaire, les jardiniers n'ont pas besoin de produits coûteux ou spécialisés pour nettoyer leurs terrasses. En réalité, il a dit que l'un des "trucs de nettoyage les plus efficaces" est simplement du liquide vaisselle mélangé à de l'eau chaude. Il a suggéré d'ajouter une cuillère à soupe de liquide vaisselle à un seau d'eau chaude pour faire une solution savonneuse. Puis, versez-le sur la terrasse ou les dalles et frottez avec une brosse dure.

L'expert a ajouté : "N'oubliez pas de frotter en diagonale, car cela est moins susceptible d'endommager la pierre. Et si vous avez des taches tenaces, l'utilisation de vinaigre blanc est une alternative fantastique, écologique et efficace pour nettoyer votre terrasse. Cependant, veillez à ne pas l'utiliser sur des dalles en calcaire, car cela pourrait endommager la surface."

Le liquide vaisselle est relativement bon marché et peut être acheté en ligne ou dans la plupart des supermarchés. Le vinaigre blanc est également abordable et peut être acheté en ligne pour quelques euros.

Beaucoup de gens utilisent des nettoyeurs haute pression pour nettoyer les terrasses et les dalles, et ils peuvent être très pratiques pour ceux qui souhaitent nettoyer rapidement leurs terrasses. Cependant, cela peut aussi endommager les dalles si cela n'est pas fait avec précaution, c'est pourquoi Sam recommande d'essayer d'autres méthodes de nettoyage d'abord, avant d'utiliser un nettoyeur haute pression.