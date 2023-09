Est-il légal de brûler des branches et des feuilles dans son jardin ? Oui à certaines conditions...

C'est l'automne et les feuilles commencent à s'amonceler dans le jardin. Avons-nous le droit de les brûler chez nous ? Voici ce que dit la loi.

Au début de l'automne, lorsque les arbres se parent de couleurs dorées et que les feuilles tombent doucement pour recouvrir le sol, beaucoup se posent la question : est-il légal de brûler des branches et des feuilles dans son jardin en France ? La réponse à cette question n'est pas si simple, car elle dépend de divers facteurs, notamment du lieu d'habitation et de la réglementation locale.

Globalement, en France, le brûlage à l'air libre de déchets verts, comme les branches, les feuilles et l'herbe, est interdit. Cette interdiction s'appuie sur la loi N° 2020-105 du 10 février 2020. Brûler des végétaux chez soi peut entraîner des amendes allant jusqu'à 450 euros. Cette réglementation vise à limiter la pollution de l'air, qui peut être aggravée par le brûlage des déchets verts. En effet, la combustion de matières organiques dégage des particules fines et d'autres substances polluantes qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.

Néanmoins, dans certaines communes ou zones rurales éloignées des déchetteries, des dérogations peuvent être accordées par le maire, autorisant le brûlage des déchets verts sous certaines conditions. Ces dérogations restent toutefois exceptionnelles et sont souvent soumises à des conditions strictes, comme le respect de certaines périodes, l'utilisation d'installations adaptées ou encore l'absence de voisinage proche. Il faut se renseigner en mairie pour savoir si une dérogation existe.

Au lieu de brûler les déchets verts, il est conseillé d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement :

- Le compostage: Il permet de transformer les déchets organiques en un engrais naturel. Les feuilles mortes, par exemple, sont idéales pour enrichir le compost grâce à leur richesse en carbone.

- Le paillage : Les branches broyées peuvent être utilisées pour protéger et enrichir le sol de votre jardin, évitant ainsi la pousse des mauvaises herbes.

- La déchetterie : Si vous avez de grandes quantités de déchets verts, les déchetteries restent une solution adaptée pour les recycler.

Conscients de l'impact environnemental du brûlage des déchets verts, de nombreux départements et communes organisent des campagnes de sensibilisation pour informer les habitants des alternatives existantes. Ces campagnes mettent en avant les risques pour la santé et l'environnement, tout en proposant des solutions adaptées à chaque situation.