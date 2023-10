Comment se débarrasser facilement du lierre - il y a une astuce pour éviter qu'il ne revienne

Lorsque le lierre anglais prend racine dans votre jardin, il peut être extrêmement frustrant d'essayer de s'en débarrasser. Mais heureusement, une experte en jardinage a expliqué qu'il y a un moyen simple d'éliminer définitivement cette plante envahissante.

Le lierre peut sembler beau, et certains pensent qu'il donne un aspect féerique aux jardins, mais c'est en réalité une mauvaise herbe envahissante qui peut détruire les jardins si elle n'est pas traitée. Brittany Baileyn, une experte en jardinage, a déclaré que, bien qu'il puisse paraître attrayant, le lierre génère beaucoup de problème que la plupart des gens ignorent.

"Les propriétaires plantent à tort du lierre et le laissent pousser à l'état sauvage, pensant que c'est un excellent couvre-sol, indique-t-elle. Mais ils ne réalisent pas qu'une fois hors d'un pot, cette plante peut causer de graves problèmes si on la laisse croître sans contrôle. Lorsqu'elle est cultivée dans le jardin, cette plante peut recouvrir le sol et empêcher les espèces locales de prospérer. C'est un réel problème lorsqu'elle atteint les arbres. Les lianes peuvent étouffer les racines de l'arbre, endommager son écorce, et ajouter un poids inutile à l'arbre."

Pour se débarrasser du lierre, il y a une astuce à connaître. Pour commencer, Brittany suggère de d'abord inciser le lierre. "Le lierre a une feuille cireuse très résistante aux herbicides, il est donc préférable de gratter ou d'inciser le lierre avant d'appliquer votre herbicide. Vous pouvez utiliser une débroussailleuse pour couper les feuilles du lierre. Cela créera une plaie ouverte, permettant à la plante d'absorber plus facilement l'herbicide."

Brittany a précisé que tout le lierre au sol peut être rapidement coupé avec une tondeuse, mais qu'il faut utiliser seulement des cisailles ou des sécateurs pour couper le lierre sur un arbre. "Tirez le lierre à un mètre de distance du tronc de l'arbre. Examinez les grosses racines à la base du tronc et cherchez le lierre qui pousse par-dessus. Si vous en trouvez, coupez-le pour éviter que le lierre n'étouffe les racines de l'arbre.

Une fois le lierre coupé, il faut le vaporiser avec un herbicide. Si vous ne souhaitez pas utiliser de produit industriel, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pur, cela fera un très bon effet. Après la vaporisation, attendez que les racines du lierre brunissent et tombent finalement. Il est important de ne jamais simplement tirer sur le lierre d'un arbre, car cela pourrait sérieusement endommager l'arbre. Mais une fois que le lierre est correctement traité, il devrait disparaître définitivement du jardin.