A partir de cette température, il faut arrêter de tondre la pelouse selon une experte en jardinage

Les températures ont chuté et les nuits sont plus fraîches. C'est bientôt le moment d'arrêter de tondre sa pelouse. Voici la température idéale pour ranger votre tondeuse jusqu'au printemps.

Avec les températures qui commencent à chuter, nombreux sont ceux qui pensent ranger leur tondeuse jusqu'au printemps. Et ils n'ont pas tort : une experte encourage les propriétaires de jardins à laisser leur tondeuse de côté et à cesser complètement la tonte, surtout lorsque la température atteint un certain seuil.

L'experte en jardinage, Samantha Richards l'affirme en effet : "La clé pour protéger votre pelouse quand la température baisse est de savoir quand arrêter de la tondre. En règle générale, vous devriez éviter d'utiliser votre tondeuse lorsque la température chute régulièrement en dessous de 10°C." Cette température est habituellement atteinte à la fin d'octobre ou en novembre, mais nous avons déjà eu des températures nocturnes très fraîches cette semaine alors il est important de commencer à surveiller le thermomètre.

L'experte ajoute : "Lorsque la température descend en dessous des 10 degrés, l'herbe entre en phase de dormance et cesse de pousser." La hauteur idéale de l'herbe en entrant dans l'hiver est d'environ cinq centimètres ; assez longue pour que l'herbe ombrage encore le sol et protège les racines, mais aussi assez courte pour éviter d'attirer les moisissures ou les champignons et pour empêcher qu'elle devienne un refuge pour les insectes et nuisibles.

En préparation pour l'hiver, la meilleure pratique est de tondre progressivement votre pelouse, en réduisant la hauteur de coupe à chaque fois, jusqu'à atteindre cinq centimètres. Même si ce n'est pas recommandé, ceux qui veulent continuer à tondre pendant les mois les plus froids devraient augmenter la hauteur de coupe au maximum pour protéger l'herbe autant que possible.

Le fait d'avoir la dernière tonte ne signifie pas que le travail est terminé pour l'hiver ; il reste encore beaucoup à faire pour assurer que la pelouse reste en parfait état. Comme par exemple l'élimination des mauvaises herbes, la taille des bords de la pelouse, le balayage des feuilles et l'aération du gazon. Une tâche à privilégier est d'éliminer les mauvaises herbes dès que vous les voyez pousser sur votre pelouse. En éliminant ces plantes indésirables rapidement, vous limitez leur capacité à se propager à travers votre gazon et évitez généralement un travail plus important impliquant des herbicides à long terme.