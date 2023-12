A partir du 1er janvier, les déchets verts ne sont plus autorisés dans les ordures : comment réussir son compostage à la maison ?

Savez-vous ce que vous pouvez composter sans risque et ce qu'il ne faut surtout pas jeter au compost ? Voici les règles à suivre.

Il existe de nombreuses idées fausses sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas composter à la maison. Il est donc grand temps de faire le point sur ce que l'on peut composter sans danger et sur ce qu'il ne faut surtout pas composter. En effet, à partir de début 2024, il ne sera plus autorisé de jeter les surplus alimentaires avec les ordures ménagères. Et chacun devra les composter.

Commençons par le marc de café. Il peut être ajouté au compost, mais il vaut mieux ne pas composter les dosettes de café et les sachets de thé. Une dosette de café ou un sachet de thé semble souvent être fait de papier, alors qu'en réalité, il est souvent fabriqué à partir de matière synthétique. Et cela ne se décompose pas. Ou alors, il se décompose en microplastiques qui polluent votre compost et votre sol. Donc, ne pas composter à la maison. Ou alors, jetez uniquement le contenu de la dosette de café ou du sachet de thé dans le compost. L'enveloppe doit de toute façon être jetée avec les ordures ménagères.

Concernant les coquilles d'œufs, c'est encore plus simple. En soi, la nature peut décomposer des matériaux riches en calcium tels que les coquilles d'œufs, mais ce processus est très lent. De plus, d'un point de vue légal, vous n'êtes pas autorisé à composter les déchets de cuisine qui contiennent éventuellement des (sous-)produits animaux. Pourquoi ? Parce que de tels déchets de cuisine peuvent attirer des animaux sauvages, qui les mangent et ainsi - potentiellement - propagent des maladies animales. Donc, ne pas composter à la maison. Les coquilles d'œufs peuvent être jetées avec les déchets organiques. Les coquilles, comme celles des moules, doivent être jetées avec les ordures ménagères.

Et les agrumes ? On entend parfois dire que les agrumes seraient trop acides pour être compostés. Mais ne vous inquiétez pas : les micro-organismes décomposent ces acides et les transforment. Votre compost n'en deviendra pas plus acide. Vous n'avez pas non plus à y ajouter de la chaux. On entend également souvent dire que les peaux d'orange ne se compostent pas, mais pourrissent seulement. Mais les champignons sont importants pour la décomposition. Donc, à composter à la maison. Pour une décomposition facile, vous pouvez réduire les peaux en morceaux plus petits et bien les mélanger avec tout le reste du matériel à composter.

Passons maintenant aux peaux de pommes de terre. Selon la croyance populaire, ce ne serait pas bon, car les pommes de terre auraient été traitées pour éviter de germer prématurément. C'était effectivement le cas auparavant, mais ce n'est presque plus le cas aujourd'hui. Pour être sûr, rincez les pommes de terre avant de les éplucher. Parfois, les pommes de terre sont 'gazées' pour empêcher la germination, mais ce processus n'affecte pas la compostabilité. Les pelures de pommes de terre peuvent parfois former des germes, au lieu de se décomposer complètement. Cela se produit généralement à l'extérieur de votre bac ou de votre tas de compost, où la masse en décomposition s'assèche. Dans ce cas, remuez de temps en temps le matériel en décomposition et aérez-le. Ainsi, le processus de compostage redémarre."

Et qu'en est-il du feuillage malade des pommes de terre, des tomates ? Si vos plantes sont attaquées par des nématodes, des insectes ou des acariens, vous pouvez composter ces résidus de plantes à la maison sans problème. Ces bestioles mourront pendant le compostage. En revanche si vos plantes sont attaquées par des champignons, des bactéries et des virus (par exemple, de feuilles de tomates avec de l'oïdium), il est vivement déconseillé de les composer. Le risque est trop grand que les micro-organismes nuisibles restent en vie.