Les plantes de jardin qu'il faut tailler maintenant pour obtenir une floraison prolifique au printemps

Même en hiver, n'oubliez pas vos sécateurs. Certaines fleurs doivent être sévèrement taillées pour garantir la plus belles des floraisons dans quelques mois.

La taille est un travail crucial pour les jardiniers, favorisant la nouvelle croissance et gardant les plantes sous contrôle. Un expert a partagé en exclusivité ce qu'il faut tailler pendant les mois d'hiver. Craig Wilson, co-fondateur, directeur et expert en jardinage chez Gardeners Dream, a indiqué qu'avec l'arrivée du froid hivernal, il est temps d'enfiler les gants de jardinage pour l'une des tâches les plus cruciales du calendrier des jardiniers, la taille. Tandis que le reste du jardin prend un repos bien mérité, c'est l'occasion parfaite de façonner et de préparer les plantes pour le printemps à venir.

Les roses : ce sont des favorites classiques des jardins, célébrées pour leurs fleurs et leurs parfums. Tailler les roses aide à stimuler la croissance, il est recommandé de former vos roses pour encourager des fleurs orientées vers l'extérieur. Eliminez tout bois mort, endommagé ou malade, et taillez les branches restantes jusqu'à un bourgeon orienté vers l'extérieur pour façonner le buisson et favoriser la croissance vers l'extérieur. Suivez cela en ouvrant le centre du buisson en enlevant les branches qui poussent vers l'intérieur. Cela aidera à améliorer la circulation de l'air et la pénétration de la lumière, réduisant le risque de maladie et encourageant des floraisons saines.

Les clématites : Les clématites se trouvent dans de nombreux jardins, appréciées pour leurs belles et grandes fleurs. Mais il faut vérifier à quel groupe appartient la plante avant de prendre les sécateurs. Si vous avez une plante du groupe deux, ce sont les variétés à floraison précoce ou mi-saison qui fleurissent sur le vieux et le nouveau bois, elles doivent donc être légèrement taillées en fin d'hiver ou au début du printemps. Il faut s'assurer d'enlever les tiges mortes ou faibles, tout en coupant les tiges restantes jusqu'à une paire de bourgeons forts pour encourager une croissance robuste et une floraison. Les clématites du groupe trois sont celles qui fleurissent en fin d'été sur une nouvelle croissance et peuvent être sévèrement taillées chaque année. Il faut les tailler sévèrement en fin d'hiver. Cela signifie couper toutes les tiges de l'année précédente jusqu'à une paire de bourgeons forts à environ 15 à 30 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui favorisera une poussée de nouvelle croissance et une profusion de floraisons.

Le wisteria : c'est une magnifique plante grimpante, connue pour ses fleurs colorées bleues, roses ou blanches. Une taille régulière assure un meilleur contrôle de la plante et une floraison plus prolifique. En milieu d'hiver, coupez les pousses latérales, raccourcies l'été précédent, à deux ou trois bourgeons de la base pour améliorer la structure de la plante et concentrer l'énergie sur la formation de fleurs printanières. Vous devrez ensuite retirer toute croissance indésirable ou excessive, en particulier autour des fenêtres et des gouttières pour maintenir la forme et contrôler la taille de la plante.