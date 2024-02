Ce geste est essentiel dès maintenant pour que  les hortensias fleurissent plus vite

Maintenant que vous avez une vision plus claire de l'hortensia, retirez environ un quart des tiges les plus anciennes et ramenez-les au sol avec une coupe nette. Ceci est fait pour encourager des fleurs fraîches et vous assurer d'obtenir rapidement des pétales plus gros et plus vibrants une fois la saison de floraison des hortensias commencée.