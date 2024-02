C'est la meilleure façon de se débarrasser définitivement des mauvaises herbes dans un jardin

Il existe un moyen simple d'éradiquer les mauvaises herbes de votre jardin, qui éliminera entièrement toutes les petites plantes gênantes.

Quand on a un jardin, au delà de l'aspect esthétique, être envahi de mauvaises herbes peu causer de nombreux problèmes. Par exemple, vos hortensias pourraient ne pas fleurir ou vos plantes pourraient ne pas pousser suffisamment et recevoir les nutriments dont elles ont besoin. Les mauvaises herbes peuvent donc rapidement devenir une source de frustration pour les jardiniers qui essayent de maintenir un jardin florissant.

Alors que les herbicides chimiques sont souvent la première option envisagée, ils peuvent avoir des effets néfastes sur l'écosystème et la santé humaine. Heureusement, il existe plusieurs méthodes écologiques et efficaces pour contrôler les mauvaises herbes dans un jardin. Commencez d'abord par comprendre le type de mauvaises herbes auquel vous avez affaire. Comme toute plante, les mauvaises herbes peuvent être annuelles ou vivaces.

Les mauvaises herbes annuelles sont plus faciles à éliminer, car elles ne durent qu'un an ou une saison et ne sont pas trop enracinées. Elles peuvent arriver rapidement, mais elles peuvent également être retirées tout aussi rapidement. Vous pouvez essayer de les arracher, cela ne devrait pas être trop compliqué. Les mauvaises herbes vivaces sont plus difficiles à éliminer car elles reviennent année après année. Elles ont des racines plus profondes que leurs homologues annuels et si elles ne sont pas supprimées définitivement, elles reviendront. Il va falloir trouver une méthode qui tue la plante dès ses racines. Il existe des sites internet pour vous aider à identifier le type d'herbe auquel vous avez affaire. Le site Iriis par exemple est très bien fait et vous donnera de nombreux conseils.

Une fois que vous avez identifié votre mauvaise herbe, il faut aussi savoir où elle s'est installée. Sur une terrasse, vous pouvez utiliser de l'eau bouillante. Cela tuera la plante en un ou deux jours, et vous n'aurez plus qu'à la ramasser. Mais attention, cette technique ne convient pas dans un jardin car cela pourrait tuer les plantes environnantes. Le vinaigre blanc est aussi une méthode efficace. C'est une alternative fantastique et naturelle au désherbant, en plus d'être abordable et respectueux des animaux de compagnie.

En ce qui concerne les mauvaises herbes qui poussent dans les pelouses, la meilleure approche est de les couper. Il vous suffit de tondre fréquemment votre pelouse. Cela contribue à les affaiblir et les empêche également de produire des graines, ce qui évite qu'elles réapparaissent. C'est donc l'un des meilleurs moyens de lutter contre les mauvaises herbes durablement dans une pelouse.