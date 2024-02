Ces petites bêtes blanches s'attaquent à vos plantes dès la fin de l'hiver, c'est maintenant qu'il faut agir

La saison des aleurodes va bientôt commencer. Ouvrez l'œil dès maintenant et agissez pour éviter l'invasion et avoir de jolies plantes.

Les aleurodes, souvent appelés mouches blanches en raison de leur apparence, sont des ravageurs communs qui peuvent causer des dommages considérables aux plantes d'intérieur et d'extérieur. Vous en avez peut être déjà vu dans votre jardin, ou sur vos plantes d'intérieur. Ces petites bêtes, bien que de petite taille, peuvent se multiplier rapidement et infester vos plantes dès la fin de l'hiver. Il est essentiel d'agir dès maintenant pour prévenir une infestation grave et protéger vos végétaux.

Il est très facile de reconnaître les aleurodes. Ils sont souvent comparés à des moucherons en raison de leur petite taille et du fait qu'ils volent. La différence ? Ils sont de couleur blanche. Si vous les dérangez en soulevant une feuille, ils vont s'envoler à 40 centimètres environ de votre plante pour revenir s'y poser quelques secondes plus tard. Inoffensives pour vous, ces petites mouches blanches peuvent pourtant causer de sacrés dégâts sur vos végétaux de trois façons.

Les aleurodes se nourrissent de la sève des plantes en insérant leur stylet buccal dans les tissus végétaux. En conséquence, ils affaiblissent les plantes et peuvent entraîner un retard de croissance, un jaunissement des feuilles, voire la mort de la plante si l'infestation n'est pas contrôlée. De plus, les aleurodes sécrètent du miellat, une substance sucrée, collante et transparente, qui favorise le développement de la fumagine, un champignon noir qui peut couvrir les feuilles et entraver la photosynthèse. Enfin, elles peuvent transmettre des phytovirus, à vos plantes, comme le virus de la mosaïque.

Il faut donc agir vite à la moindre suspicion et mettre en place une stratégie de lutte contre les aleurodes. Pour les petites infestations, vous pouvez isoler la plante affectée et enlever manuellement les bêtes à l'aide d'un jet d'eau ou d'un chiffon imbibé de savon insecticide ou d'huile horticole. Ces produits sont efficaces pour éliminer les aleurodes en les asphyxiant. Assurez-vous de bien suivre les instructions sur l'étiquette pour éviter d'endommager vos plantes. Un conseil, déplacez vos plantes la nuit, car ces petites mouches blanches sont diurnes et ne volent pas quand il fait nuit. Ainsi, elles resteront sur la plante pendant le déplacement.

Vous pouvez aussi utiliser leur faiblesse pour les piéger. Les aleurodes sont attirés par la couleur jaune. En plaçant des pièges collants jaunes près de vos plantes, vous pouvez attraper les adultes volants et ainsi réduire la population. Malheureusement, ce cette solution n'affecte que les adultes qui volent. Les nymphes, ne volent pas et restent collées sous les feuilles. Il faut donc répéter l'opération tous les quatre jours, à mesure que les nymphes muent en adultes.

Dès maintenant vous pouvez appliquer des mesures de prévention pour éviter de futures infestations à la fin de l'hiver et au début du printemps. Inspectez régulièrement vos plantes, maintenez un environnement avec un niveau d'humidité approprié et évitez les températures excessivement élevées (les aleurodes prospèrent dans des conditions chaudes et sèches). Avant d'introduire de nouvelles plantes dans votre jardin ou votre maison, assurez-vous de les inspecter attentivement et de les placer en quarantaine pendant quelques semaines pour éviter d'introduire des aleurodes ou d'autres ravageurs dans vos autres végétaux.