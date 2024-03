Les pelouses en mauvais état reprennent vie en 10 jours seulement avec cette méthode facile

Si à la sortie de l'hiver votre pelouse est en mauvaise état, voici une méthode simple pour la rendre belle pour le printemps.

Après les rigueurs de l'hiver, beaucoup de pelouses se retrouvent en mauvais état, ternes et en manque de vitalité. Le froid et la pluie font des dommages importants et votre pelouse a pu repousser avec des longueurs différentes, sans parler des taches brunes et jaunes qui sont apparues. Des experts en jardinage de chez Moowy (des spécialistes du gazon) expliquent que la raison pour laquelle les pelouses sont endommagées est tout simplement que la quantité de lumière solaire diminue considérablement pendant les mois d'hiver. Les zones ombragées restent humides pendant des mois, et les plants de graminées individuels commencent à mourir, provoquant des zones dégarnies qui éclaircissent considérablement votre pelouse.

Heureusement, avec une méthode simple et efficace en 5 étapes, il est possible de redonner vie à votre pelouse en un temps record. En seulement 10 jours, vous pouvez observer une transformation spectaculaire grâce à cette approche éprouvée par des professionnels. La première étape consiste à nettoyer votre pelouse en enlevant les débris, les branches mortes, les feuilles et la mousse. Cette action permettra à l'air, à l'eau et aux nutriments d'atteindre les racines plus facilement.

L'étape suivante consiste à aérer le gazon. Cette étape est essentielle pour favoriser la croissance des racines et améliorer la circulation de l'air, de l'eau et des nutriments dans le sol. Utilisez une aérateur de pelouse pour perforer le sol et stimuler la croissance des racines. Si vous recherchez une version DIY de l'aération, vous pouvez simplement utiliser une fourche de jardin robuste. Insérez simplement la fourche dans la pelouse et remuez-la d'avant en arrière.

Ensuite, il est temps de semer du nouveau gazon pour combler les vides et empêcher les mauvaises herbes d'entrer. Ces professionnels ont affirmé que le "moment optimal pour semer les graines" dépend beaucoup des conditions de votre jardin. S'il fait très ombragé sur certaines parties de votre pelouse la majeure partie de l'année, la température du sol sera plus basse que dans le reste du jardin. Il faut donc "éviter de semer trop tôt" dans l'année. Les experts recommandent d'attendre "que le sol atteigne au moins 10 degrés avant de commencer à semer."

C'est fait ? La dernière étape consiste à appliquer un engrais équilibré spécialement conçu pour les pelouses. Assurez-vous de choisir un engrais adapté à la saison et aux besoins spécifiques de votre pelouse. Enfin, après l'application de l'engrais, arrosez abondamment votre pelouse pour favoriser une absorption optimale des nutriments par les racines. Il est important de garder les graines de pelouse humides. La nouvelle herbe devrait commencer à germer dans les 10 jours.