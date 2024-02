Ce déchet alimentaire est le meilleur engrais naturel pour vos plantes et vos fleurs, ne le jetez plus !

Mieux qu'un engrais, ce déchet apporte les nutriments nécessaires à vos fleurs et plantes et favorise leur croissance.

Bien que chaque plante et fleur ait ses propres préférences, la règle générale est de fertiliser au printemps et/ou en été, lorsque les plantes sont en pleine croissance. C'est donc le moment de fabriquer votre propre engrais. Plutôt que d'acheter de l'engrais en magasin, un produit dont le coût a explosé ces derniers mois, une solution maison est facile à faire et ne vous coûtera rien. Les peaux de banane, souvent considérées comme des déchets alimentaires, sont en réalité un trésor caché pour les jardiniers. Encore faut-il savoir bien les utiliser...

Riches en éléments nutritifs essentiels tels que le potassium, le magnésium et le calcium, ces peaux peuvent être transformées en un engrais naturel et économique pour nourrir vos plantes d'intérieur et d'extérieur, ainsi que vos fleurs. Le potassium est vital pour vos plantes favorise la floraison, renforce les racines et aide les plantes à résister au stress environnemental tel que la sécheresse et les températures extrêmes. Voici pourquoi vous devriez arrêter de les jeter et commencer à les utiliser dans votre jardin.

Les peaux de banane peuvent être utilisées de différentes manières pour nourrir vos plantes. Vous pouvez simplement enterrer les peaux directement dans le sol près des racines de vos plantes, les ajouter à votre tas de compost pour enrichir votre compost avec des nutriments supplémentaires, ou encore les infuser dans de l'eau pour créer un engrais liquide à pulvériser sur vos plantes ou dans l'eau d'arrosage.

La première façon de créer l'engrais consiste simplement à ajouter les pelures coupées en petits morceaux dans un pot, puis à remplir le pot d'eau. Laissez le mélange infuser toute la nuit, voire plus, puis versez l'eau sur la plante et transférez les pelures dans votre compost. Vous pouvez également mettre les pelures dans un mixeur avec de l'eau et verser ce mélange sur la terre autour de vos plantes.

Contrairement à certains engrais chimiques qui peuvent brûler les racines des plantes en raison de leur libération rapide de nutriments, les peaux de banane agissent comme un engrais à libération lente. Les composés organiques contenus dans les peaux se décomposent progressivement au fil du temps, fournissant un approvisionnement constant en nutriments pour les plantes sans risque de suralimentation.