Le vinaigre blanc est plus efficace contre les mauvaises herbes lorsqu'on y ajoute ces deux produits de cuisine

Les mauvaises herbes sont un vrai cauchemar pour les jardiniers. Le vinaigre blanc est connu pour ses qualités en tant que désherbant. Mais saviez-vous qu'il est encore plus efficace s'il est associé à deux autres produits ?

Au printemps, les mauvaises herbes peuvent rapidement envahir votre jardin, votre allée en gravier ou votre terrasse. Les mauvaises herbes nichées entre les dalles d'une terrasse ou dans le gravier peuvent être difficiles à éliminer et font alors de l'entretien de votre extérieur un vrai défi. Plutôt que d'utiliser des herbicides chimiques potentiellement dangereux pour l'environnement et votre santé, il existe une solution plus naturelle et tout aussi efficace : l'utilisation de vinaigre blanc associé à deux produits que l'on a tous dans nos placards de cuisine.

Le vinaigre blanc est connu pour son efficacité comme herbicide. Lorsqu'il est pulvérisé directement sur les mauvaises herbes, il agit en desséchant les feuilles et les tiges des plantes, les privant ainsi de leur source d'eau et de nutriments. Cela entraîne la mort des mauvaises herbes, les rendant plus faciles à éliminer. Si le vinaigre blanc seul peut tuer les mauvaises herbes, il est encore plus efficace s'il est associé à du liquide vaisselle et à un peu de sel.

Le sel déshydrate lentement l'humidité des mauvaises herbes, des racines et du feuillage, pour finalement les tuer. Ainsi, Il aide à renforcer l'action desséchante du vinaigre, ce qui rend les mauvaises herbes plus vulnérables et plus rapidement éliminées. Attention, l'action du sel est plus profonde. En se portant sur les racines, elle peut aussi stériliser le sol et tuer la faune au sol. A utiliser donc avec précaution, il est même préférable de s'en passer et de lui préférer un autre produit de nos placards, le liquide vaisselle. Ce aide à briser la surface hydrophobe des feuilles des plantes, permettant ainsi au vinaigre et au sel de mieux adhérer et de pénétrer dans les tissus des mauvaises herbes. Cela renforce l'efficacité du mélange contre les mauvaises herbes.

Voici une recette simple pour préparer votre propre herbicide à base de vinaigre blanc et liquide vaisselle. Dans un pulvérisateur, mélangez et diluez le vinaigre blanc dans l'eau. 20 à 30 ml de vinaigre blanc suffisent pour un litre d'eau. Si vous tenez à mettre du sel, ajoutez ensuite une à soupe de sel de table et quelques gouttes de liquide vaisselle. Agitez bien le pulvérisateur pour mélanger les ingrédients. Veuillez à ce que le sel soit complètement dissous.

Pulvérisez généreusement le mélange sur les mauvaises herbes, en vous assurant de couvrir toutes les parties de la plante, y compris les feuilles et les tiges. Il est préférable d'appliquer le mélange par temps ensoleillé et sec pour une efficacité maximale. Laissez le mélange agir sur les mauvaises herbes pendant quelques heures, voire toute la nuit si possible. Plus le temps d'exposition est long, plus l'effet sera efficace. Si les mauvaises herbes sont particulièrement tenaces, vous pouvez répéter l'application du mélange plusieurs fois jusqu'à ce que les plantes soient complètement éliminées. Quand les mauvaises herbes sont mortes, vous pouvez facilement les ramasser pour les jeter.