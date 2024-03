C'est le bon moment - grâce à ce geste essentiel fin mars vous obtiendrez de belles tomates cet été

Les tomates sont populaires dans les jardins car elles ont tendance à être faciles à cultiver, mais faire les semis et les planter au bon moment est essentiel.

L'arrivée du printemps apporte avec elle une vague d'enthousiasme pour les jardiniers amateurs qui attendent avec impatience de cultiver leurs propres fruits et légumes. Parmi les cultures les plus populaires figurent les tomates, réputées faciles à cultiver, mais aussi célèbres pour leur polyvalence en cuisine et leur goût incomparable lorsqu'elles sont fraîchement récoltées. Cependant, l'une des erreurs les plus courantes commises par les jardiniers débutants est de planter leurs tomates trop tôt dans la saison. Il est crucial d'attendre le bon moment pour faire les semis et la plantation en plein terre pour garantir de délicieuses tomates tout au long de l'été.

Si les tomates sont faciles à cultiver, certaines erreurs peuvent être "graves" et tuer la plante avant même qu'elle n'atteigne le sol. Les tomates sont des plantes sensibles au froid qui ont besoin de températures chaudes et stables pour prospérer, mais aussi de beaucoup de lumière (idéalement 14h par jour). Planter des tomates trop tôt expose les jeunes plants au risque de gelées tardives et de températures instables, ce qui peut compromettre leur croissance et leur développement ultérieurs.

Pour bien se développer, les tomates ont besoin de beaucoup de lumière. Les planter en mars est une erreur, la durée du jour est beaucoup plus courte, il faut donc encore attendre un peu. En général, il est recommandé d'attendre que les températures nocturnes se stabilisent autour de 10°C et que le sol se réchauffe suffisamment avant de planter vos semis en extérieur. Pour la plupart des régions, cela se situe généralement entre la mi-avril et la fin mai. De manière générale, il faut attendre après les fameux saints de glace pour passer à la plantation des tomates dehors, soit entre mi-mai et fin mai.

Par contre, dès la mi-mars, c'est le bon moment pour commencer les semis de tomates, même si cela dépend largement de votre climat local et des conditions météorologiques. Il faut compter environ 9 semaines entre la date du semi et la date de la plantation pour que vos pieds de tomates soient assez forts et produisent de jolis fruits. Le moment idéal pour faire vos semis de tomates est donc deux mois avant la plantation. Vous pouvez donc commencer dès maintenant à faire vos semis. Au bout d'une semaine, vous verrez déjà apparaître des jeunes tiges.

Ensuite, attendez bien avant de planter vos semis en pleine terre dehors. Ne vous précipitez pas. Mettre les semis en terre prématurément peut provoquer une chute des fleurs avant même que le fruit ne se forme. Aussi, les tomates peuvent également devenir déformées, plissées ou cicatrisées au niveau de la fleur si le temps est trop frais la nuit.