C'est la meilleure heure pour tondre, et pourtant peu de gens en tiennent compte pour leur pelouse

Il existe un moment idéal pour tondre la pelouse. Malgré les recommandations, peu de personnes en tiennent compte. Et pourtant, cela est très important.

Tondre sa pelouse fait partie des travaux de jardinage réguliers que doit effectuer tout propriétaire d'une maison avec un jardin pour pouvoir en profiter tout au long de la belle saison. Dès le début du printemps, la tondeuse est de sortie. Mais saviez-vous qu'il existe un moment idéal pour tondre votre pelouse ? Il existe bel et bien une meilleure heure pour s'atteler à cette tâche, dont les raisons sont nombreuses, et c'est en fin de journée ou en début de soirée.

Tondre la pelouse en fin d'après-midi présente effectivement plusieurs avantages. Mais malgré cette recommandation, il est surprenant de constater que peu de gens y font attention. Tout d'abord, après une journée de chaleur, le sol a eu le temps de sécher, ce qui rend la tonte plus efficace et prévient l'accumulation de terre humide dans la tondeuse. Tondre le matin est à éviter, le pelouse est mouillée en raison de l'humidité de la rosée ou du brouillard.

Si vous avez prévu de tondre un jour de pluie, reportez la tâche et attendez que votre pelouse soit sèche. Tondre de l'herbe humide est une mauvaise idée, cela peut entraîner une tonte inégale. Une autre raison pour laquelle il faut éviter de tondre quand l'herbe est mouillée et que les débris seront humides et pourront obstruer la tondeuse.

Ensuite, en fin d'après-midi, la température commence à baisser, ce qui rend l'activité plus supportable, et réduit les risques de coup de chaleur. D'autre part, il faut vraiment éviter de tondre au plus chaud de la journée, lorsque les températures sont élevées. Ce n'est bon ni pour la tondeuse, ni pour la pelouse. Enfin, tondre à ce moment-là peut être moins dérangeant pour les voisins, car la plupart des gens sont encore au travail ou vaquent à leurs propres activités en fin de journée.

Enfin, pensez à vérifier les heures et les jours auxquels vous avez le droit de tondre auprès de votre mairie. Il peuvent varier d'une ville à l'autre, mais souvent, les travaux d'extérieurs sont possibles

La semaine de 8h30 à 12h et 14h à 19h ;

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

Et le dimanche de 10h à 12h.

Malgré les avantages évidents de tondre en fin d'après-midi, de nombreuses personnes optent pour d'autres moments de la journée. Une des raisons courantes est la procrastination. Les gens reportent souvent la tâche de tonte au week-end ou à leurs jours de congé, sans se soucier du moment optimal pour le faire. De plus, certaines personnes préfèrent tondre tôt le matin pour éviter la chaleur de la journée ou simplement pour commencer leur journée avec une activité productive. En outre, il y a ceux qui tondent quand bon leur semble, sans se soucier des préférences des voisins ou de l'efficacité de la tâche.