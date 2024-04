Conservez vos vieilles éponges, elles peuvent vous être utiles au jardin

Plutôt que de jeter vos vieilles éponges de cuisine, recyclez-les au jardin, elles peuvent être très utiles.

Les jardins reprennent de la couleur. Les feuilles habillent les arbres, les fleurs commencent à fleurir, le pelouse prend de la hauteur... Comme de nombreux jardiniers, vous préparez votre jardin pour les beaux jours et êtes à la recherche du maximum de conseils pour garder vos plantes en bonne santé toute la saison.

Si on sait que le matériau du pot, l'arrosage, l'exposition et les engrais sont importants pour des plantes et des fleurs resplendissantes, une autre astuce, surprenante, est très efficace. Il s'agit de recycler des vieilles éponges. Souvent reléguées à un usage domestique basique, leur utilité peut être étendue bien au-delà de la cuisine ou de la salle de bain. En effet, les vieilles éponges, souvent destinées à être jetées après quelques utilisations, peuvent être réutilisées de manière ingénieuse dans le jardin.

Par exemple, les éponges peuvent être utilisées pour améliorer l'hydratation des plantes en pot. En plaçant une éponge usagée au fond du pot avant d'ajouter le terreau, vous créez une réserve d'eau supplémentaire qui aide à maintenir un niveau d'humidité optimal pour les racines des plantes. Cette technique est particulièrement utile pour les plantes qui nécessitent un arrosage régulier, pour les périodes de forte chaleur où l'évaporation est plus rapide, ou pendant des absences prolongées?

Pour cela, commencez par désinfecter vos éponges en les laissant tremper dans un produit nettoyant pendant 1h. Les plantes n'aiment pas l'eau sale de votre vaisselle. Rincez bien les éponges puis coupez-les en petits morceaux et placez-les au fond de vos pots avant d'ajouter de la terre et de rempoter vos plantes.

Vous pouvez aussi placer une éponge sous vos pots. Lorsque vous arrosez vos plantes, il arrive parfois que vous en ajoutiez un peu trop, ce qui peut entraîner un excès d'eau stagnant à la surface du sol. Pour remédier à cela, les éponges peuvent être utilisées pour absorber délicatement l'excès d'eau. Placez simplement une éponge près de la zone affectée et elle absorbera l'eau en excès, aidant ainsi à prévenir la pourriture des racines et d'autres problèmes liés à un drainage insuffisant.

Vous pouvez aussi recycler vos anciennes éponges d'une autre façon originale en hiver, lorsque les températures chutent et que le gel menace vos plantes sensibles. Les éponges peuvent jouer un rôle de protection. En plaçant des morceaux d'éponge autour de la base des plantes ou en les disposant sur le sol pour recouvrir les racines, vous créez une barrière isolante qui aide à prévenir les dommages causés par le gel. Cette méthode simple peut faire la différence entre des plantes endommagées et des plantes qui survivent aux rigueurs de l'hiver.