Pour empêcher les limaces de venir dans votre jardin, placez ces restes d'aliments aux pieds de vos plantes

Les limaces n'oseront plus venir grignoter vos plantes si vous dispersez aux pieds de vos plantes ces restes d'aliments.

Les limaces, mais aussi les escargots peuvent complètement détruire les jardins si ils ne sont pas traités rapidement. Ces petites bêtes ravagent les plantes et les cultures avec une voracité sans égal, et peuvent même tuer tout ce qui vient d'être planté. Les limaces sont plus nombreuses au printemps car le temps pluvieux est idéal pour que ces ravageurs se développent, et elles sont susceptibles de se cacher dans les débris humides, les roches, les mauvaises herbes et le paillis.

Heureusement, il est assez simple de s'en débarrasser avec des restes de nourriture bon marché, sans utiliser de produits chimiques agressifs, et sans les tuer. Il s'agit des coquilles d'œufs. Pour éloigner les limaces, tout ce que vous avez à faire est de conserver ces déchets de nourriture après les avoir utilisées en cuisine. Rincez-les pour enlever tout résidu de blanc d'œuf ou de jaune, puis faites-les sécher à l'air libre. Ensuite, il est important de les broyer en petits morceaux à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'un mixeur, puis de les disperser à la base des plantes sensibles ou le long des bordures du jardin. Renouvelez l'application régulièrement, surtout après la pluie, pour maintenir l'efficacité de la barrière.

© Dipo - stock.adobe.com

L'utilisation des coquilles d'oeuf dans le jardinage remonte à des siècles, et pour cause : elles offrent une barrière naturelle et efficace contre les limaces. Les coquilles d'œufs broyées créent une surface rugueuse, abrasive et coupante. Lorsque les limaces tentent de traverser cette barrière, elles rencontrent une texture désagréable qui les décourage de continuer leur chemin. Pour les limaces à corps mou, cette sensation peut être très inconfortable, les incitant à rechercher des chemins plus accueillants ailleurs.

Les coquilles d'œufs sont également bénéfiques pour les plantes car elles sont principalement composées de carbonate de calcium. Lorsqu'elles se décomposent dans le sol, elles libèrent lentement ce minéral essentiel. Non seulement cela enrichit le sol en calcium, ce qui est bénéfique pour de nombreuses plantes et cultures comme les tomates et les poivrons ainsi que pour toutes les plantes à floraison estivale pour les aider à rester en bonne santé. Mais cela peut également être nuisible pour les limaces. En effet, les limaces ont une membrane protectrice sensible à certains minéraux, dont le calcium. La présence de ce dernier peut provoquer une irritation chez les limaces, les poussant à éviter les zones traitées avec des coquilles d'œufs.