C'est l'astuce anti moucherons qui fonctionne à tous les coups - on a tous cet objet à la maison

Si les moucherons ont envahi votre cuisine ou vos plantes, testez cette astuce vraiment facile pour vous en débarrasser rapidement.

Au printemps et durant tout l'été, les moucherons, ces petites créatures volantes agaçantes qui semblent toujours trouver le chemin jusqu'à nos cuisines et nos espaces de vie, peuvent nous mener la vie dure. Ces petites bêtes sont attirées par la chaleur, l'humidité et les matières organiques. C'est pour cette raison que l'on en trouve souvent dans la cuisine, la corbeille de fruits et dans les plantes. Les moucherons peuvent vite venir en nombre et envahir la cuisine.

Pour éviter la prolifération des moucherons, il existe une astuce toute bête : la technique du bouchon de liège. On connaît bien le bouchon en liège pour la conservation du vin. Il permet de garder son arôme et sa saveur. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il possède de nombreuses propriétés pour la maison, comme absorber les mauvaises odeurs et l'humidité, mais aussi tenir éloignés de la maison de nombreux nuisibles, dont les moucherons.

© MCarmen - stock.adobe.com

Il existe plusieurs façons d'utiliser un bouchon de liège contre les moucherons. Vous pouvez commencer par placer quelques bouchons de liège dans votre corbeille de fruits, mais aussi dans la poubelle. Doté d'une substance naturelle appelée subérine, le liège va dégager une odeur que les moucherons détestent, et ainsi les éloigner de votre cuisine. Pour plus d'efficacité, vous pouvez couper les bouchons en deux. En complément, gardez toujours une cuisine propre, sans restes de nourriture, et jetez vos fruits dès qu'ils commencent à pourrir afin d'éviter d'attirer les mouches et moucherons.

Ensuite, si des moucherons se sont installés dans vos plantes, vous pouvez également sortir le liège comme arme pour les faire disparaître. Ce qui attire ces petites bêtes volantes dans vos plantes, c'est l'humidité. Le premier conseil est de ne pas trop les arroser, mais aussi d'éviter l'eau stagnante dans la soucoupe. En effet, ces petites bêtes volantes raffolent des environnements humides. Si cela ne suffit pas, attendez bien que la terre en surface soit sèche pour arroser de nouveau, et utilisez un bouchon de liège pour lutter contre l'excès d'humidité.

Pour cela, coupez votre bouchon de liège en rondelles assez épaisses et placez-les à la surface de vos pots de plantes. L'effet sera double. Le liège va pomper l'excès d'humidité, et grâce à son odeur, repousser les moucherons. Attention, n'utilisez pas les nouveaux bouchons synthétiques des bouteilles de vin. Cette technique fonctionne seulement avec des bouchons en liège naturel.