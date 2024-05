Tout n'est pas perdu, ce signe montre que votre plante peut être sauvée

Si votre plante n'est pas en bon état, ne vous en séparez pas, bien souvent, elle peut retrouver une bonne santé avec simplement quelques gestes.

Les plantes sont particulièrement prisées pour apporter une touche de verdure et de couleur et sont même devenues un élément de décoration essentiel dans nos intérieurs. Hélas, même si vous en prenez grand soin, il arrive de voir vos plantes préférées se flétrir et dépérir. Une feuille qui jaunit ou qui sèche, une plante qui perd ses feuilles, des tiges fatiguées... Ces problèmes sont fréquents. Pas de panique, ne vous résignez pas à vous en débarrasser tout de suite ! Avec un peu de soin et d'attention, il est souvent possible de sauver une plante mal en point et de lui redonner une nouvelle vie.

La première étape pour sauver une plante en difficulté est de comprendre ce qui ne va pas et de détecter les signes de vie. Examinez attentivement la plante pour repérer les signes de maladie ou de stress. Est-ce que les feuilles sont flétries, jaunies ou tombantes ? Y a-t-il des taches ou des signes de parasites ? Votre plante présente-t-elle toujours des signes de vie ? A-t-elle toujours des feuilles vertes ? Des bourgeons en bonne santé ? Les tiges sont-elles souples ? Si oui, c'est bon signe.

© Justyna - stock.adobe.com

Les feuilles de votre plante ont jauni ou bruni ? La terre est humide ? La cause peut être un excès d'arrosage. Il va falloir alors rempoter votre plante avec de la terre sèche et un pot qui a des trous en dessous pour assurer un bon drainage. Il restera ensuite à adapter l'arrosage par la suite en fonction de votre plante.

Si au contraire les feuilles de votre plante verte sont asséchées, recroquevillées et brunies et que la terre ne touche plus les bords du pot, c'est que votre plante a soif et que vous ne l'avez pas assez arrosée. Commencez par enlever les feuilles sèches, puis faites un bain à votre plante en laissant tremper le pot dans un fond d'eau dans l'évier par exemple. Vous pouvez également vaporiser un peu d'eau sur les feuilles. Ensuite, il faudra adopter un bon rythme d'arrosage. Commencez par arroser la plante tous les jours avec un peu d'eau pour lui redonner vie en douceur, et ensuite, reprenez le rythme d'arrosage adapté à votre plante.

Si votre plante est mal en point et que pourtant vous ne l'avez ni trop ou pas assez arrosée, il peut s'agir d'un problème de luminosité. Il va falloir déplacer votre plante. Peut être que votre plante verte était en plein soleil et que cela a brulé ses feuilles. Mais attention, ne la mettez pas non plus dans un lieu trop sombre. Bien souvent, le meilleur emplacement est dans une pièce très lumineuse, sans le soleil direct sur les feuilles.

Si malgré tout votre plante n'est pas en forme, elle a peut être besoin de nutriments pour rester en bonne santé et prospérer. Envisagez de lui fournir un engrais équilibré, notamment au printemps. Assurez-vous de suivre les instructions sur l'emballage et de ne pas suralimenter, car cela pourrait causer plus de tort que de bien !

Enfin, surveillez les parasites et les maladies éventuelles. Certaines espèces de plantes sont particulièrement prisées par les petits nuisibles. Ces dernier peuvent rapidement affaiblir une plante déjà en difficulté. Il est donc important d'agir. Surveillez attentivement la présence de ravageurs tels que les pucerons ou les cochenilles, ainsi que les signes de maladies fongiques ou bactériennes qui peuvent toucher les feuilles. Si nécessaire, vous pouvez alors traiter la plante avec des produits appropriés pour éliminer les parasites et les maladies.