Mélangez cet ingrédient avec de l'eau et vaporisez dans le jardin, les limaces disparaîtront en 1 nuit

Pulvériser ce mélange dans le jardin éloigne les limaces et escargots des plantations.

Les beaux jours sont (presque) là et pour beaucoup de jardiniers, c'est une période chargée, dans le jardin comme dans le potager. Mais rien n'est plus frustrant que de voir ses jeunes pousses et ses fleurs dévorées par des limaces voraces. Ces gastéropodes sont en effet de redoutables prédateurs dans nos jardins. Capables de se faufiler partout, y compris dans les pots de fleurs, ils peuvent faire des dégâts considérables en quelques jours seulement.

Heureusement, il existe des solutions naturelles pour s'en débarrasser sans utiliser de produits chimiques potentiellement nocifs pour l'environnement. Avec un peu d'huile de coude et les bons ingrédients, vous pourrez dire adieu aux limaces et profiter sereinement de votre jardin tout au long de l'été. Le premier réflexe est d'inspecter régulièrement les zones sensibles comme les potagers, les massifs de fleurs et aux pieds des haies. Les limaces aiment l'humidité et se cachent dans les endroits sombres en journée. Elles sortent généralement la nuit pour se nourrir. Si vous en voyez, ramassez-les et éloignez-les.

Pour les empêcher de revenir ou d'accéder à vos plantations, vous pouvez aussi disposer des barrières naturelles. Les coquilles d'œufs broyées, disposées au pied des plantes, blesseront le pied des limaces qui n'oseront plus s'aventurer dans le secteur. La cendre de bois forme aussi un obstacle efficace. Elle se colle au mucus des limaces qui finissent par s'assécher. Pensez toutefois à renouveler la cendre après chaque pluie.

Mais l'astuce la plus redoutable est sans conteste le spray anti-limaces à base de sel. Facile et économique à réaliser soi-même, il a fait ses preuves depuis longtemps. Il vous faut simplement diluer 30 grammes de gros sel dans un demi-litre d'eau tiède. Versez la solution dans un pulvérisateur et vaporisez généreusement sur les zones infestées. Le sel va déshydrater les limaces et les tuer rapidement. Traitez de préférence le soir et évitez d'asperger directement les feuillages qui pourraient brûler au soleil.

Cette astuce est toutefois valable uniquement sur des pots de fleurs et des terrasses. Evitez de vaporiser un produit à base de sel dans votre gazon ou surtout dans votre potager. Le sel ne fait pas bon ménage avec les petits animaux du sous-sol. L'éco-système et votre terre vous remercieront.

Pour votre potager ou votre jardin, nous avons justement une astuce plus adaptée à vous proposer. Une autre méthode originale consiste à tendre des pièges à la bière. L'odeur de malt attire irrésistiblement les escargots et les limaces. Enterrez des coupelles au ras du sol et remplissez-les de bière. Les bestioles viendront s'y noyer.

Vous n'aurez plus qu'à jeter le contenu des coupelles le lendemain. Si malgré tous vos efforts, vous vous sentez débordé, vous pouvez en dernier recours utiliser des granulés anti-limaces à base de phosphate de fer. Cet anti-limace est sans danger pour les animaux et se révèle très efficace. Les limaces arrêtent de s'alimenter après l'avoir consommé et finissent par mourir.