Empêcher les mauvaises herbes sur la terrasse, c'est possible avec cette méthode simple

Agissez avant que les mauvaises herbes ne se propagent sur votre terrasse. Cette méthode est vraiment efficace.

Les mauvaises herbes peuvent rapidement transformer une belle terrasse en un espace peu accueillant et sale. Heureusement, il existe de nombreux moyens pour les éliminer. Vous pouvez les enlever manuellement avec un couteau désherbeur, utiliser de l'eau chaude et du vinaigre blanc, ou encore essayer de verser de l'eau bouillante dessus, ou de l'eau de cuisson salée des pommes de terre bouillante pour tuer ces plantes nuisibles

Mais la meilleure solution reste d'éviter que les mauvaises herbes apparaissent en premier lieu. Une fois que vous les avez toutes éliminées, il existe quelques moyens infaillibles pour les empêcher de repousser entre les dalles de la terrasse. Si certains conseillent d'arracher les mauvaises herbes dès qu'elle apparait pour éviter qu'elles se développent et envahissent la terrasse, cette solution n'est pas durable, et vous devez le faire régulièrement. D'autres ont des méthodes bien plus radicales et efficaces.

© maho - stock.adobe.com

La première étape pour empêcher les mauvaises herbes de pousser sur votre terrasse est de bien préparer la surface. Commencez par nettoyer minutieusement la zone, en enlevant toutes les mauvaises herbes existantes. Utilisez un grattoir ou une brosse métallique pour déloger les racines tenaces. Il est crucial d'éliminer toutes les graines et les racines pour éviter une repousse rapide.

Ensuite, pour une solution durable, envisagez d'installer un géotextile sous les dalles de votre terrasse. Ce tissu spécial bloque la lumière du soleil, empêchant les mauvaises herbes de germer tout en laissant passer l'eau. Il suffit de retirer temporairement les dalles, de poser le géotextile sur le sol, puis de replacer les dalles par-dessus. Cette méthode est particulièrement efficace et durable.

Si cela vous semble trop complexe, une autre méthode existe : le sable polymère. Ce type de sable, mélangé avec un liant, se durcit lorsqu'il est humidifié, formant ainsi une barrière solide entre les dalles. Non seulement il empêche les mauvaises herbes de pousser, mais il aide également à stabiliser les dalles, réduisant les risques de déplacement.