Tout le monde la verse dans l'évier : c'est pourtant de l'or pour les plantes d'intérieur

Une fois que vous aurez compris comment utiliser ce précieux liquide, vous arrêterez de le gaspiller en le versant dans l'évier.

Il est très facile de négliger les trésors cachés de la cuisine. Si beaucoup utilisent le marc de café pour de nombreuses tâches ménagères ou pour leurs plantes, ce n'est pas le seul déchet de cuisine qui peut être réutilisé. Certaines eaux de cuisson peuvent ainsi être de vrais elixirs pour le jardin ou même pour nos plantes d'intérieur. C'est le cas de l'amidon de pomme de terre mais aussi... ce l'eau de cuisson des œufs. Elle peut elle aussi être très utile, et vous faire faire des économies.

Lorsque nous faisons cuire des œufs durs ou des œufs à la coque, la plupart d'entre nous ne réfléchit pas à deux fois avant de jeter l'eau de cuisson dans l'évier. Ce geste est pourtant une véritable perte d'une ressource précieuse pour nos plantes d'intérieur. Une fois que vous aurez compris comment utiliser cette eau, vous arrêterez de la verser dans l'évier.

En effet, l'eau de cuisson des œufs, riche en nutriments, peut être un excellent engrais naturel pour vos plantes d'intérieur. Lorsque les œufs sont cuits, de précieux nutriments sont libérés des coquilles dans l'eau, notamment le calcium, mais aussi d'autres minéraux, tels que le potassium, le magnésium, et même des protéines. Ils sont importants pour la santé des plantes, jouant un rôle crucial dans la croissance et le développement des racines, des tiges et des feuilles, et ils contribuent aussi à la résistance aux maladies. Encore faut-il savoir bien l'utiliser... Voici le mode d'emploi !

© supersomik - stock.adobe.com

Pour utiliser l'eau de cuisson des œufs, il est important de suivre quelques précautions simples afin de ne pas nuire à vos plantes. Tout d'abord, assurez-vous que l'eau est bien froide avant de l'utiliser. Arroser vos plantes avec de l'eau chaude ou tiède pourrait endommager leurs racines. De plus, veillez à ce que l'eau ne soit pas salée. Si vous avez ajouté du sel pendant la cuisson des œufs, il est préférable de ne pas l'utiliser, car le sel peut dessécher les plantes et endommager le sol.

Une fois l'eau refroidie, vous pouvez simplement l'utiliser pour arroser vos plantes d'intérieur. Il est recommandé de le faire une fois par mois, en complément de votre routine d'arrosage habituelle. Vous pouvez également varier en alternant l'eau de cuisson des œufs avec de l'eau claire ou d'autres types d'engrais naturels. Grâce au recyclage de cette eau de cuisson, vous allez pouvoir faire de nombreuses économies car cela réduit fortement le besoin d'engrais commerciaux.