Ils arrivent dans les jardins : ces petits œufs roses doivent vous alerter et il faut agir vite

Ces petits œufs roses ont été aperçus en France et c'est une vraie menace. Ceux qui en voient doivent agir au plus vite.

Les ravageurs sont nombreux dans le jardin. Si certains, comme les limaces et les pucerons, sont connus de tous les jardiniers, d'autres le sont moins, voire pas du tout, et peuvent néanmoins causer de gros dégâts. C'est le cas de ces petits œufs roses qui arrivent dans les jardins. À première vue, ils peuvent sembler anodins, mais ils doivent immédiatement attirer votre attention.

Ces œufs roses sont pondus par une espèce invasive : le Pomacea canaliculata, plus connu sous le nom de pomme de terre aquatique ou escargot-pomme. Cette espèce est interdite d'introduction et de propagation en France, mais aussi dans toute l'Union européenne depuis 2012. Elle représente un véritable danger pour l'environnement, les écosystèmes, et même la santé publique.

On en trouve pourtant de plus en plus en Europe. L'espèce a été repérée pour la première fois en France en juillet 2018. Ces petits escargots ont d'abord été importés par des personnes possédant un aquarium. C'est une espèce qui vit effectivement en eau douce, mais qui peut aussi vivre et respirer sur terre, et donc envahir et dévorer vos plantations.

En raison de sa grande capacité d'adaptation, le Pomacea canaliculata s'est rapidement répandu dans des milieux où il n'a pas de prédateur naturel. Ses œufs, de couleur rose vif, sont pondus à la surface des plantes aquatiques, des structures artificielles comme les ponts et même sur les murs de jardin dans les zones humides. Ce mollusque peut pondre des milliers d'œufs au cours de sa vie, rendant sa prolifération exponentielle et donc particulièrement difficile à contrôler.

© I Wayan Sumatika - stock.adobe.com

Les escargots-pomme sont particulièrement voraces et causent des ravages dans les écosystèmes aquatiques où ils s'établissent. En détruisant la végétation aquatique, ces escargots perturbent les habitats naturels, ce qui peut provoquer une prolifération d'algues nocives. Ces algues, en plus d'appauvrir l'eau en oxygène, peuvent produire des toxines dangereuses pour les poissons, les autres animaux aquatiques, et même les humains qui s'approchent de ces plans d'eau contaminés.

Dans les jardins domestiques, les escargots peuvent détruire vos plantes aquatiques, affecter la qualité de vos bassins, mais aussi manger tous les végétaux aux alentours, et mettre en péril vos plantations. Si cet escargot préfère d'ordinaire les milieux humides comme les étangs, les mares ou les bassins, il évolue aussi sur terre. Ses œufs roses, nombreux, peuvent rapidement devenir un fléau si des mesures ne sont pas prises.

Au-delà de l'impact écologique, ces escargots peuvent également représenter un danger pour la santé humaine. En effet, ces mollusques sont porteurs de parasites, notamment le ver de la douve du foie et des parasites capables de provoquer la méningite éosinophilique chez l'homme.

Si vous découvrez ces œufs, il faut les signaler aux autorités de l'environnement compétentes proches de chez vous. Les œufs seront ensuite examinés en laboratoire pour exclure toute confusion avec des espèces indigènes inoffensives.